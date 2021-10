DALILA NEMA EMOCIJE KAKVE JE IMALA! Mića matirao Dragojeviće, a onda je Miki postavio PITANJE na koje Dejan NIJE IMAO ODGOVOR!

Zadrugari su komentarisali za crnim stolom hladno ponašanje Dejana Dragojevića prema situaciji u kojoj se našao sa svojom ženom i Filipom Carom. Voditelj je dao reč Lepom Mići.

foto: Printscreen/Zdruga

- Jednom prilikiom je rekla da je o više puta bio kriv i da je ovo sada samo reakcija na sve to u spoljnjem svetu. Prošle godine je čovek govorio da je lagan i on se zaljubio, a ove Dejan nije zaljubljen nego njegova žena - govorio je Lepi Mića.

- Možda neka nezadovoljstva hoće da nadomesti. Moć podsvesti je to da ako gubite nekoga hoćete telo da dovedete do perfekcije kako bi vratili tog nekog - govorio je Mihić.

- On je rekao šta je rekao. Pitanje koje Dejanu treba postaviti je kad bi znao sigurno da je Dalila stvarno zaljubljena u Cara, kako bi onda reagovao. On ovako veruje svojoj ženi i on je pustio to. On čeka jer je odlučio da veruje njoj. To što on preuzima krivicui je njegova stvar. Čeka da ona razmisli o svemu i da vidi šta će da radi - ubacio se Miki.

- Ne mogu da odgovorim na takva pitanja jer ja verujem u suprotno - dodao je Dejan.

foto: Printscreen/Zdruga

- Čudno je i njoj to kako s on ponaša, mislim da bi joj bilo lakše da kaže šta misli kako bi i ona znala u kom pravcu treba da ide - ubacio se Karić.

- Jasno mi je da Dalila nema emocije kakve je imala, jer ne bi ovo radila. Međutim, postoji uzajamno poštovanje. Slušao sam ga danas u radiju kada je pričao, rekao je da će je pustiti da ima svoj izduvni ventil - nastavio je Mića.

- Rekao sam da svoja osećanja moram da stavim na hlađenje, ali da ne znam da li će to posle moći da se zagreje - ubacio se Dragojević.

- Bio si ljut na nju zbog komunikacije sa Carem koja se nastavila, a i danas su nastavili da komuniciraju - dodao je Mića.

foto: Printscreen/Zdruga

- Samo sam prokomentarisao da će biti pitanja, da će ljudi pogrešno protumačiti, a onda sam shvatio da ne treba toliko da vodim računam to je ono što nju guši. To je davi, nju to ne interesuje jer će ona uvek uraditi ono što želi - rekao je Dragojević.

- Postoje stvari koje nemaju opravdanje a ti pokušavaš da opravdaš. Jedno je tvoje mišljenje, a drugo je slika koja se šalje - dodao je Mića.

- Recimo, bila je dobra sa Tomovićem, bili su najbolji drugari, ali su joj kačili to. Da su bili u izolaciji možda bi isto bilo. Svađali smo se svi na krv i nož, bilo je milijardu stvari. I za Karića su govorili sve i svašta. Šta sad treba da je uhvatim za glavu i da je vučem po kući? Ja gledam sa rijaliti strane kako to izgleda - rekao je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

