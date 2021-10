DEJAN NA STUBU SRAMA ZBOG PRAVDANJA DALILE! Zadrugari se obrušili na njega, on presekao: PUŠTAM JE DA BUDE SREĆNA! (VIDEO)

Naredno pitanje koje je pročitao voditelj Milan Milošević bilo je za Dejana Dragojevića.

- Da li si svestan da je situacija sa Filipom mnogo jača od svega , pusti je da bude srećna, nemoj biti kao Ša?

- Ja je puštam da bude srećna. Normalno je da zaplačem, zbog nas dvoje. Ne znam šta da radim, ja bih je pustio da bude srećna - rekao je Dejan.

- Volim te dovoljno da te pustim da odeš, a to znači sam te voleo više nego iko - citirala je Miljana.

- Dejan je svestan svega, a Filip i Dalila se nikada nisu pomazili, a njiova je emocija mnogo veća od one koje prikazuju. On zna da je ona zaljubljena ali onto poriče. Dalila blista od kako je sa Carem u izolaciji, njoj to znači. Dejan bi nju da opravda, a svi razmišljaju da ona bleji sa Dejanom, samo u vreme emisije, a sa Carem uvek. Njih dvoje su zaljubljeni, a ne znaju gde se nalaze, pogotovo on - rekla je Miljana.

- Zamisli kada ne želiš da odgovoriš, a ona mu kaze koliko je.- Meni je ovo sa cedevitom hit, ja se smejem sve vreme. Dalilu nervira kada joj Dejan prebaci nešto pa se izvinjava, nju to nervira - rekla je MAtora.

- Dejanu jeste loše, on bi stalno bio sa njom, a nju to smara. Ispod mire ... On nije naivan momak, onje lik koji trpi sve, ali kada pukne. Mislim da postoji hemija između nje i Cara, ali mora on da izvaga toliko, da bi mu ona ostala on mora da se potrudi. Ja Dalilu volim, ali tako je - rekao je Luks.

- Ovo je pomoć za njih da isplivaju neke stvari koje imaju u braku, a svi je napadaju, a on sve vreme govori kako joj veruje - rekao je Čolak.

- Da li će on govoriti da li je on lagan a nije, ali zamisli da on pita nju da li je zaljubljena - rekla je Sandra.

- Kako se ona ponaša kada je zaljubljena? - upitao je Čolak.

- Otvorenija, slobodnija, vesela je i ja znam da kakva je ona - rekao je Dejan.

- Ljudi nju nervira to što on nju i sada opravdava, a mislila je da će da je ostavi - rekao je Karić.

- Ja njoj ne mogu da tražim mane - dodao je Dejan.

