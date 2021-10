RODITELJI SU JAKO RAZOČARANI! Drugarica Marijane Zonjić oplela po NJENIM AFERAMA s Janjušem i Markom i žestoko UDARILA na STANIJU

Marijana Zonjić i Marko Osmakčić uplovili su u vezu iznenada iako su se simpatisali kako kažu još od prvog dana. Vrlo brzo su istakli svoja nezadovoljstva i požalili se da im "nešto fali", te su jako brzo stavili tačku na svoj odnos.

Marijana je odmah posle raskida opet započela komunikaciju i peckanje sa Markom Janjuševićem Janjušem, sa kojim je bila jako bliska pre nego što je stupula u vezu sa Markom. Mnogi komentarišu da je Stanija Dobrojević krivac za njihov krah ljubavi, iako to ova zadrugarka oštro demantuje. Na sve ove teme, svoje mišljenje je dala Maja Tačina, najbolja Marijanina drugarica.

- Iskreno jako mi je žao, njeni roditelji su jako razočarani zbog odnosa sa Janjušem, njoj to nikako ne treba ali da joj je Marko bio važan ne bi ga pustila tako lako. Marijana je oprezna i vaga šta je za nju bolje, a i Marko traži neku sa kojom će imati se*s a video je da ona nije prava adresa za to. Stojim i dalje iza toga da je Stanija zaljubljena u Marka, da samo sebi priprema teren i sklanja ga od dobrih riba! Sklanja ga da se ne bi zaljubio i vezao za nekog drugog i ispao joj iz vidika! Videćete, da će oni na kraju završiti zajedno! A i od kad je to Stanija provodadžija postala? Dovoljno je sumnjivo što je već počela da priča protiv svog dečka, zar ne? - govorila je Maja.

