DEJAN SVIM SILAMA BRANIO DALILU, MENSUR SHVATIO IZ KOG RAZLOGA TO RADI! Car odmah skočio i poručio: Ja sam NEIŽIVLJEN! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" voditeljka Ivana Šopić pročitala je Dejanu Dragojeviću.

- Da li se samo praviš lud da ne bi izgubio Dalilu? - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nikako da skonta da ga žena vara - dobacio je MC Damiro.

- Nema šta da se pravim lud, ja sam fokusiran na nju, na nas. Snimci nisi bili, ja verujem u nju. Ne plašim se snimaka. Ima tih delova gde ona kaže da se ne seća šta je rekla, a Filip kaže jedno i ostavi dosta prostora... Ali verujem više Dalili, nego drugima - otkrio je Dejan.

- Očigledno se pravi lud, a neće to da pokaže, neće da se preda, jer ne želi da prihvati da može da je izgubi. Svi pričaju o tome, ona sama kaže da je sad napravila prvu grešku. Šta je prva greška osim toga? Dalila sedi pre emisija sa Carem, Dejan je sam. Pravi se kao da je pao sa Marsa, da veruje Dalili. Ja sam pomislila prvo da je to dogovor Dalile i Dejana, jer mi je nejasno da muškarac može da bude toliko smiren. Jedva čekam da večeras budu klipovi. Dejan sve zna u dubini duše - ustala je Miljana Kulić.

- Dejan je stabilniji od Cara, ostavio je takav utisak na mene. Dugo mi nije bila jasna njegova ćutnja, ali ono veče kad je imao izlaganje bio mi je jasniji. Samo mi jedna stvar nije jasna, buni me Dalilino nepoštovanje. Kad nešto želiš, možeš da prekineš. To me buni kod Dalile... Dalila nikad neće otići od Dejana, to treba svima da je jasno, malo je dozvolila Caru da se približi dok joj je to interesantno. Dalila je sve vreme dva minuta ispred svih, što joj ne daje za pravo da može da izigra nekoga. Ali vrlo dobro zna šta radi, dok žena ne mahne repom, dok ne da povoda, muškarci ne kreću - pričao je Mensur.

- Ja sam baš neiživljen - dobacio je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Dešava se svašta u tom odnosu, čekaćemo klipove. Ja bih odmah to zaustavio, ne bih mogao da trpim ovo što Dejan trpi... E, sad, da li on zna na čemu je... On zna da će ona da se vrati. Nešto se novo dešava i on to vidi, ali tek se on sad ne boji gubitka... Svidelo mi se to njegovo poslednje izlaganje, govorim objektivno. Ako će svih tih pet godina da baci uz vetar zarad nekog pogleda, flerta i nesigurnog odnosa... Pušta da se to odvija, a i sam zna da to neće predaleko otići. Zna da je Car labilan muškarac koji ne zna šta će. To smo videli ovde, to je njegov način boravka ovde ili igre ili je takva osoba... Postoji velika mogućnost da se i Caru desi ono što mu se desilo sa Majom - dodao je Ajdarpašić.

- Samo još jedna rečenica, ne znam da li ste primetili, Dejan želi da stavi do znanja Dalili da je Car neozbiljan, da ga ponizi, da mu je Dalila samo prolazna... Poznavajući Cara, ja znam kad se on igra, što se Dalile tiče, ruku na panj mogu da stavim da on tu ne igra igru... Sve ovo što pominje Lemura i ostalo su njegovi mehanizmi odbrane - dodala je Miljana.

- Ja sam očekivao da Car ima neke principe... Zbunilo me je ono sa Majom, to mi je dosta reklo o njemu, zato se nikad ne bih družio sa njim - istakao je Mensur.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ko je meni Dejan? I ti si se u trojci umešao - skočio je Car.

- To je bilo prijateljstvo, ne veza - odgovorio je Ajdarpašić.

- Ja sam čovek od krvi i mesa, ljubav nije matematički zadatak... Mogu da se zaljubim i osetim strast i prema udatoj i prema slobodnoj, i prema staroj i mladoj... - govorio je Filip.

- Kako ja mogu da kontrolišem? Buni me prijateljstvo njegovo sa Janjušem, došla Maja, pa sad odmah brak - dodao je Mensur.

