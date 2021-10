SRLJAM, NIKOGA NE TERAM DA BUDE SA MNOM! Dalila otvorila dušu pred svima, a Car odbrusio: Da sam Dejan, GORELA BI KUĆA! (VIDEO)

Filip Car i Dalila Dragojević ponovo su govorili o svom odnosu i šokirali sve za Crnim stolom.

Dragojevićka je pred mužem iznosila kako se oseća, a prvi je otvorio dušu Car.

- Ja sam hteo neke odgovore od Dalile i dobio. Da sam bio matematičar ja se prošle godine ne bih unuštao u sve te odnose. Ja sam na početku video da mi se ona sviđa i da je najlepša u kući. Ja sam ovde došao kao slobodan momak - rekao je Filip Car.

foto: Printscreen

- Hvala ljudima na podršci, ja nisam jedina žena na svetu koja ima taj neki problem, ali sam često ubeđena u to. Imam problem ovamo, imam situacije koje mi ljudi nameću. Srljam očigledno i dalje... Ja nikoga ne teram da bude sa mnom, niti da bude uz mene tu kao što je Dejan. To je njegova odluka, kao što nisam naterala Filipa da prizna da je zaljubljen. Sve to sami rade, ja radim kako se ja osećam. Ja sam na žurki bila srećna i opet ću, ja sam neko ko dominira, volela sam da se sredim i igram ispred ogledala. Uvek sam bila na žurkama poslednja. Meni je lepo, to mi je najbitnije. Ali bude mi i teško kad čujem neke stvari od Dejana, ali opet, što kažu ljudi: "Ako nisi dobra prema sebi, ne može ni prema drugima". Sve će se srediti jednog dana, samo mi je glupo zbog Dejana kad čujem ove komentare da nam je brak sr*nje... To su nam pričali i u trećoj sezoni, da nema emocija, da je monotija. Istorija se ponavlja - rekla je Dalila, pa dodala:

foto: Printscreen

- Ja sam kriva za sve sad, nema šta da petljam, da lažem da nisam. Svesna sam svojih postupaka, to je jače od mene, ne mogu da se izborim sa tim. Ne znam do kad ću moći da se borim. Prepustila sam se, pa šta bude kako bude... I to što nam pričaju da smo predstavili brak idealnim. Mi smo probleme rešavali ispod jorgana. Naravno, kod kuće smo imali rasprave. Ovde smo 10 meseci, stvari se ne mogu prikriti. Umorna sam od ovih prepucavanja, ko je šta rekao, ko je kako protumačio... Ovi dobronamerni saveti mi nisi potrebni, živim za danas i to je to - istakla je Dalila.

foto: Printscreen

- Ja bih j*bao mamu da sam na njegovom mestu, gorela bi i kuća i štala - dodao je Filip.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:09 BIVŠA RIJALITI UČESNICA TRUDNA! Crnogorka u drugom stanju, otkrila kog je POLA BEBA, a ovo je njen izabranik! (FOTO, VIDEO)