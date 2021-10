DEJAN JE KRIV ŠTO JE POLJUBILA CARA? Dragojević optužen da je NJU nagovorio da osvoji Filipa, a evo kako se on PRAVDA! (VIDEO)

Poljubac između Viktorije Mitrović i Filipa Cara zbunio je sve u rijaliti kući, a sada je o tome govorila Dalila Dragojević.

Ona je istakla kako joj je žao Viktorije.

- Tebi je žao Viki, a ona je navaljivala namerno - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

- Smatram da nije ništa loše uradila, ona je rekla da će biti biti sa kim poželi ovde - odgovorila je Dalila.

- Zašto su gledaoci pomislili da si ti nagovorio Viki? - pitala je voditeljka Dalilinog muža Dejana.

- Ne, to nema veze sa vezom. Ako će gledaocima biti lakše da veruju u to, neka veruju - rekao je Dejan Dragojević.

foto: Printscreen

- Meni je ovo smešno, ja sam Dejanom nemam neku komunikaciju. To sa Carem, ne shvatam ništa ozbiljno - rekla je Viki.

- Ja sam kriva za sve sad, nema šta da petljam, da lažem da nisam. Svesna sam svojih postupaka, to je jače od mene, ne mogu da se izborim sa tim. Ne znam do kad ću moći da se borim. Prepustila sam se, pa šta bude kako bude... I to što nam pričaju da smo predstavili brak idealnim. Mi smo probleme rešavali ispod jorgana. Naravno, kod kuće smo imali rasprave. Ovde smo 10 meseci, stvari se ne mogu prikriti. Umorna sam od ovih prepucavanja, ko je šta rekao, ko je kako protumačio - rekla je prethodno Dalila u vezi odnosa sa Carem.

Kurir.rs/K.Đ.