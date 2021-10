DRAGOJEVIĆKA I KARIĆ SE SUKOBILI, PA SE JAVIO OSMAN: Stefan ne može da veruje da postoje ljudi kao Dejan! Zaslepljen je Dalilom

Došlo je do žestokog sukoba između Dalile Dragojević i Stefana Karića, nakon što je on raskrinkao njenu priču iz sobe za izolaciju, kad je rekla da bi joj prijao svačiji zagrljaj, osim Dejanovog.

Stefan je aludirao da je ona time htela da kaže da želi zagrljaj Filipa Cara. Dalila ga je napala, a potom je na njega skočio i Dejan zbog toga što je Karić prozvao zadrugare koji ne komentarišu ovutemu.

Stefanov otac Osmano je prokomentarisao aktuelnu situaciju.

- Kao što znate ili ne, Stefan je jako ponosit, iskren, srčan, pogotovo kad je u vezi sa devojkom, ovog puta Jovanom Ljubisavljević. On meri svaku reč, pogled, uzdah i svaku mimiku kod devojke, čak je i previše ljubomoran kad voli. Ne kažem da je to za pohvalu, ali jednostavno, to je on. Upravo iz tog razloga komentariše brak Dalile i Dejana. Jednostavno ne može da poveruje da postoje ljudi kao što je Dejan, da su pasivni, uzdržani, spremni na sve da bi ostali sa voljenom osobom - započeo je Osman, pa nastavio:

- Stefan vidi šta Dalila radi. Sve radi, a pritom krivi i lažno napada muža, prikrivajući svoje poteze i simpatije prema Filipu Caru. Za Stefana je to velika izdaja Dalile, a Dejan "tobože" j*bana stranka. Stefanu nije jasan ni Car koji se tako ponaša, znajući da je Dalila u braku i da svesno ruši tuđu sreću. Stefan ne komentariše, ne napada u smislu da bi ugrozio bračni par, već da ih osvesti u nadi da se pomire - dodaje Karić.

- Međutim, Stefan je zaslepljen svime što radi Dalila i na koji način to radi, ne vidi da je to sve igra bračnog para, koji će se, kako sam već rekao, pomiriti kao da se ništa nije ni desilo, smejajući se svim učesnicima i gledaocima koji to pomno prate - zaključuje Osman.

