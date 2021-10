AKO NEKO TREBA DA IMA TRAUME, TO SAM JA! Sanju Stanković ne zanimaju Matorine suze: O bivšima i pokojnicima sve najbolje!

Jovana Tomić Matora je na pitanje o odnosu sa Sandrom Bajić poznatijom kao MC Aleks, zaplakala i pomenula Sanju Stanković rekavši da još uvek ima traume od veza sa njom i da je odnos sa Aleks podseća na "Zadrugu 1" i početak veze sa Sanjom.

Stankovićeva je povodom toga izjavila sledeće:

- Ne pratim Zadrugu niti me zanima. Sa MC Aleks sam se družila napolju. Što se tiče Matora, ako neko treba da vuče traume iz te veze to sam ja, zato što me je vređala i ponižavala, ali više me ne zanima ni rijaliti ni Matora, neka radi šta hoće apsolutno ništa me ne zanima što izjavljuje.

foto: Printscreen

Na pitanje o Matorinom muvanju sa MC Aleks i njenom ličnom mišljenju o njoj, ovako je odgovorila.

foto: Printscreen/Pink TV

- Sa Aleks sam se videla jednom prilikom kada je otvarala jedan restoran u Novom Sadu, tada smo se videle na ručku, tu je bio i njen dečko, nikada se nismo nešto preterano družile ali smo okej. Nikada nisam imala ružno mišljenje o devojci, ali naše poznanstvo je bilo okej, ništa loše nisam pričala za nju, niti sam čula da je ona nešto loše komentarisala za mene. Malo me podseća na mene iz "Zadruge 1" ali eto. Aleks možda nije spreman da se javno autuje, što je razumljivo. Ja ne pratim "Zadrugu" u stopu, ali znam koliko je Matora bila uporna kada sam ja u pitanju i na kraju sam popustila. Nikada se ne zna, tu može da se desi milion situacija. Videla sam da se Matora ljubila sa Nevenom, mislim da to ne treba da radi ako hoće da smuva Aleks. Mora da nađe neku drugu taktiku. Danas mi je drugarica rekla da je Matora Aleks nazvala Coki, a ona je mene tako zvala - rekla je Sanja kroz smeh, pa dodala:

- Više ne bih komentarisala, o bivšima i pokojnicima sve najbolje - izjavila je bivša rijaliti učesnica.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Pink.rs

