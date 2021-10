BILO JE STRASTI I NE MNOGO KONTROLE! Mensur progovorio o BEBI sa Milicom, a evo šta nju NERVIRA! Otkrila razlog SVAĐA (VIDEO)

Stefan Karić ugostio je Mensura Ajdarpašića i Milicu Veselinović.

Karić je pohvalio ovaj rijaliti par, a onda ih pitao šta se između njih dešava.

- Svašta si ovde izdržao, ali nisi pao. Držiš se stojički, lepi ste! Možda će kod vas biti prinove, podržavam Mensura u svemu šta god da odluči. Koliko vidim, on je prema tebi Milice pažljiv i divan. Vidim da ima i ljubomore, što se dešava u svakoj vezi - govorio je Karić.

- U zadnje vreme mi previše smeta njegov odnos sa ukućanima, počelo je konstantno da me nervira. Nema konkretno niko, njemu sam objašnjavala malo pre, nego mi se ne sviđa njegovo ponašanje kroz kuću. Pre nedelju dve dana mi nije smetalo, sada da. Da se ja tako ponašam on bi poludeo, a ja to ne radim jer neću da ga dovodim do ludila, uvek sve ispoštujem - rekla je Veselinovićeva.

- Šta tebi smeta? Možda treba da pustiš sve, pa da sama prirodno sve vidi i skonta ko je za nju dobar a ko nije - govorio je Karić.

- Ja sam naveo samo primere, dao sam savet. Sve devojke koje sam naveo da nisu dobre, svakako i njoj smetaju već. Što se tiče ljubomore, zdrava je, ona je dovoljno sigurna u sebe to vidim. Ima neke situacije u kojima mi kaže šta joj smeta, alimeni sa strane, ne voli javno, voli da sakrije. Nekad izludim, evo primer, slučajno sam porazgovarao sa jednom devojkom, ona mi posle to prebaci. Prvo prećuti, vrati mi i onda prebaci. bolje odmah da mi kaže odmah šta je problem a ne da skuplja, to može da nas košta, to nije zdravo - rekao je Mensur.

- Da spomenemo trudnoću. To je najlepša stvar koja može čoveku da se desi. Koje su mogućnosti da je zaista trudna? - pitao je Stefan.

- Ne bih pričao ništa dok ne bude konkretno i sigurno. Postoji mogućnost, bilo je ljubavi, strasti, nije bilo mnogo kontrole. Ako se desilo, desilo se iz ljubavi, a ne reda radi. Videćemo, čekaćemo još malo i radićemo test. Može biti da joj kasni, jer ovde devojkama često kasni, ne mora ništa da znači. Biće prilike da porazgovaramo o svemu jako brzo - odgovorio je Ajdarpašić.

- Pozdravila bih svoju porodicu, budite dobri i nemojte da se brinete. On brine za mene i sve je okej, volim vas puno - dodala je Milica.

- Ja bih pozdravio majku, brata, moju armiju. Majko sve je dobro, nije kao prošle godine. Hvala što ste me izglasali za SMS nagradu! Budite srećni zbog mene ja sam miran i srećan - rekao je Mensur.

Kurir.rs/K.Đ.

