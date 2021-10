DEJAN JE KUĆNA MUVA, A DALILA JE MENJALA MUŠKARCE I BILA SA ŽENAMA: Marija Kulić iznela prljav veš Dragojevićke, sve radi u INAT!

Čuvena rijaliti učesnica, Marija Kulić, poznata je po strogim stavovima i oštrom jeziku.

Njen odnos sa ćerkom Miljanom Kulić privukao je veliku pažnju javnosti proteklih godina, a sada se oglasila i komentarisala ljubavnu dramu iz ''Zadruge 5''.

foto: Nemanja Nikolić

Marija je ovom prilikom oplela po Dalili Dragojević, Dejanu Dragojeviću i Filipu Caru.

- U njihovu ljubav nikad nisam verovala. Još kad su počeli da se zabavljaju, znala sam je to u inat Mladenu Vuletiću. Dalilin otac Mladena nikada nije voleo, ali ona očigledno voli takve muškarce. Dosadno joj je i monotono sa Dejanom, ne vidim nikakvu strast između njih dvoje, niti sam je videla ikada. Ona je bila u inat sa njim, to je potrajalo pet godina... Žao mi je samo što je izmanipulisala time, a znala je da nije muškarac sa kojim bi provela ceo zivot - priča Marija.

foto: Printscreen

- Ona je u inat bila sa njim, nije nikad bila srećna, to je samo terala inat. Njen otac je zavoleo Dejana jer je tih, povučen, kućna muva i naravno roditelji ženske dece bi voleli da njihova deca budu sa takvim muškarcima, međutim Dalila je drugačiji tim, i pored toga što voli takve muškarce, bila je sklona promeni muškaraca. Čula sam da voli i žene, znam za jendu ženu s kojom se viđala, tako da mi nije ni čudno što je bliska sa Matorom, moguće da je bilo nešto između njih dve. Dalila nije moralna kao što hoće da se predstavi u "Zadruzi". Tamo po Tuzli su išle priče da je ona Parih Hilton iz Tuzle, to je bila njena najava kad se tek pojavila u rijalitiju. Puno stvari je naučila od Miljane i kopirala Miljanu, vidim da je ovoj vezi kraj, a Car je poput Mladena Vuletića. Njoj je tako zapisano, da ih menja, njen život njena stvar, imala je i ovakve i onakve, opredila se za Filipa, dosadno joj je, a mislim da će Caru to vrlo brzo da dosadi - zaključila je Marija Kulić.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:24 SUBOTIĆKA SLAVI SINU 1. ROĐENDAN, NE MARI ZA POVRATAK U RIJALITI! Na proslavi baka LJUBA, Maja i TAKI: Sve pršti od LUKSUZA! VIDEO