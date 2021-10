DALILA SE SMEŠKA, DEJAN SE SKAMENIO: Isplivali snimci Dragojevićke i Cara, pa je raskrinkala drugarica: Više je od zaljubljenosti!

Prilog koji je pušten u emisiji "Gledanje snimaka" bila je situacija između Dalile Dragojević i Filipa Cara iz sobe za izolaciju.

Filip je peckao Dalilu zbog toga što ne priča sa njim i pokušavao da izvuče reakciju, te govorio da to nije ona ista devojka na koju je navikao. Dalila se sve vreme smeškala dok je gledala prilog.

foto: Printscreen

- Ovde je trebalo da Car kaže Dalili da je razume, da neće tražiti zagrljaj njen i ostalo, a kad je video kad se ona smeje, odustao je od toga - objasnio je Miki.

foto: Printscreen

- Ne postoji način da se obuzda to ludilo, oni se i u tišini smeju. Ovo je jače od zaljubljenosti, to je ludilo, mozak ti je i tamo i ovamo, ne znaš šta ti se dešava. Hoćeš da se odupreš tom osećaju, znaš da radiš nešto loše, ali ne možeš da se suzdržiš. Ovo je ludilo, jer znaš da ne smeš neke stvar da radi. Iako ne postoji neki fizički kontakt, dešava joj se da je sa nekom osobom lepo. A ništa ne radi konkretno da možemo da se uhvatimo za to. Meni se to desilo, da devojka vodi emisiju, a da ja vodim ljubav sa njom maštom... Plus je bilo zabranjeno, niko nije smeo da sazna za to, kad se saznalo, puklo je. Niko ne može da kaže da Dalila ne voli Dejana, ali ponavljam, to je ludilo koje sam i ja doživela. Kad je ušla u izolaciju, bila joj je faca ljutita, i onda Car mic po mic. Najviše vremena provodi sa Filipom. Postoji strast i požuda, za ovakve situacije dodir nije potreban - objasnila je Matora.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.