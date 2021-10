NEKA GLEDA NAROD, IMAJU ŠTA I DA VIDE! Dejan Dragojević prišao ženi i pred svima joj uradio OVO! (VIDEO)

Dalila Dragojević izašla je na pauzu za cigarete nakon svađe sa Stefanom Karićem, a u jednom trenutku pored nje prošao je Dejan Dragojević.

- Sad kad bih hteo da je poljubim, rekla bi: "Nemoj, pušim cigaretu" - rekao je Dejan, pa ipak poljubio Dalilu:

foto: Printscreen

- Narod vidi sve - dodala je Miljana Kulić.

- Neka gleda, imaju šta da gledaju - istakao je Dragojević, pa ušao u kuću.

Inače, svi u kući su se složili da se vidi hemija između Dalile i Filipa Cara nakon gledanja snimaka.

- Ne postoji način da se obuzda to ludilo, oni se i u tišini smeju. Ovo je jače od zaljubljenosti, to je ludilo, mozak ti je i tamo i ovamo, ne znaš šta ti se dešava. Hoćeš da se odupreš tom osećaju, znaš da radiš nešto loše, ali ne možeš da se suzdržiš. Ovo je ludilo, jer znaš da ne smeš neke stvar da radi. Iako ne postoji neki fizički kontakt, dešava joj se da je sa nekom osobom lepo. A ništa ne radi konkretno da možemo da se uhvatimo za to. Meni se to desilo, da devojka vodi emisiju, a da ja vodim ljubav sa njom maštom... Plus je bilo zabranjeno, niko nije smeo da sazna za to, kad se saznalo, puklo je. Niko ne može da kaže da Dalila ne voli Dejana, ali ponavljam, to je ludilo koje sam i ja doživela. Kad je ušla u izolaciju, bila joj je faca ljutita, i onda Car mic po mic. Najviše vremena provodi sa Filipom. Postoji strast i požuda, za ovakve situacije dodir nije potreban - objasnila je Matora.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.