MOŽDA JE OVO INICIJALNA KAPISLA ZA KRAJ! Saška Karan dala svoj SUD o braku Dragojevića: Ja bih mu oči iskopala da sam Dejan!

Poznata po svom britkom jeziku, Saška Karan, pevačica i bivša rijaliti učesnica prokomentarisala je odnos Dalile Dragojević i Filipa Cara.

Ona kaže da nije nemoguće da se osobe zaljube u rijalitiju.

Pa, pazi, ništa nije nemoguće, zašto da ne, to se dešava i napolju... Dešava se i ljudima, i udate žene i oženjeni muškarci se zaljubljuju, za to psootji razvod. Spomenuli ste papire, bolje da više ne spominju te papire. Papiri, papiri, papiri... I onda odneo vrag šalu, stvarno će do toga doći. Meni bi bilo lično bilo jako žao da se to desi, jer su mi dragi i uvek smo se lepo slagali - kaže Saška.

Ona se osvrnula i na poteze Dejana Dragojevića, koji su, kako kaže, nekad ponižavajući.

- Naravno, zamislite da ja, recimo, uđem sa svojim suprugom u rijaliti i da mi se ovako nešto desi. Van pameti! Ja bih mu oči iskopala. Samo da se staviš u taj položaj i posmatraš sa strane, vidiš da neko tako flertuje... Postoje žene, pogotovu mi, javne ličnosti, koje volimo da koketiramo, da se dopadnemo ljudima, da se smeškamo... E, sad, to može da se shvati sasvim drugačije kad neko gleda sa strane, može da shvati to sasvim drugačije, a od toga nema ništa. Zavisi ko šta želi da vidi - zapaža bivša zadrugarka.

- Dalili prija to, oseća se moćno, fina je, slatka je, prija joj sve to i da se dopadne nekom muškarcu, dopala se Caru, možda se dopadne još nekome... U stvari, to niko ne zna. Samo oni znaju pravu istinu, nismo mi sa njima živeli, pa da znamo kakav Dalila i Dejan imaju brak. Možda je, na kraju krajeva, ovo samo ona incijalna kapisla za kraj. Ali, dug je rijaliti - zaključuje Saška Karan u emisiji "Pitam za druga".

