DEJAN SAM SEBE LAŽE, NAJBOLJE DA IZAĐE IZ TOGA: Zola opleo po ljubavnom TROUGLU u rijalitiju, pa se dotakao devojke Miljane Kulić!

Rijaliti učesnik Lazar Čolić Zola dotakao se svoje lepše polovine, Miljane Kulić, s kojom je imao do nedavno i više nego turbulentan odnos.

On je kasnije otkrio i šta misli o ljubavnom trouglu Dalile i Dejana Dragojevića i Filipa Cara.

- Ja za sve u životu kažem "nikad ne reci nikad". Ne postoji stvar za koju mogu da kažem "nikad" i da sam siguran u to. Nažalost, tako je danas u svemu, tako da tako uvek kažem. Videćemo da to bude malo drugačije, idem na to da se što manje svađam sa Miljanom, da pokušam, na neki način, da joj pomognem da bude bolja - kaže Čolić o Kulićevoj.

foto: Printscreen/Zadruga

Bivši zadrugar se dotakao i svojih prijatelja, pa detaljno prokomentarisao odnos između Dalile Dragojević i Filipa Cara.

- Dobar sam sa Janjušem i Carem, ostali smo u dobrim odnosima. Ovog leta sam se više čuo i video sa Carem, mislim da ćemo imati okej odnos, mislim da je njemu sada i neophodno neko druženje. Iskreno, reći ću mu da istraje u svojim namerama, staću uz njega što se tiče te ljubavi, iako je onda možda pogrešna. Ja sam pre za ljubav u kojoj je veza dobra, nego brak u kome je sve loše, u kojem se ništa neće popraviti na bolje, ako se taj brak već ne može popraviti, a moje mišljenje je da ne može - zapaža Zola, pa nastavlja:

foto: Nemanja Nikolić

- Realno ta priča između Dalile i Cara privukla je veliku pažnju. Gledao sam sve, iskreno, nisam video jaču strast! Jaču energiju, jaču emociju između dvoje ljudi kao između njih dvoje. Ja mislim da je to 100 posto.

On se osvrnuo i na Dalilinog supruga, Dejana.

- Što se tiče Dejana, čovek je svestan da se neke stvari neće vratiti kao što su nekad bile, bez obzira što on sam sebe laže. Po mom mišljenju, za njega je najbolje da izađe iz svega, iako je u braku. Mislim da bi se on lako mogao smuvati sa Sandrom Čaprić, zašto da ne? Mislim da je došlo do zasićenja braka, jednostavno, ljudi više ne mogu funkcionisati, i to je normalno. Bolje i sad, nego za pet, deset godina. Uvek će postajati taj crv sumnje i to će se uvek nabijati na nos, realno, koji će muškarac preći preko toga - zaključuje Zola u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

