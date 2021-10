DALILA I DEJAN KAO DA SE NIŠTA NIJE DESILO: Car im uzdrmao brak, Dragojević prolio suze zbog žene, a sad se BUDE U LJUBAVI! VIDEO

Nakon što je Veliki šef pustio muziku i time započeo tradicionalno buđenje zadrugara, Dejan Dragojević i Dalila Dragojević probudili su se zagrljeni i pod pokrivačem.

Mnogi su se pitali kakav će biti odnos bračnog para kad se Dalila vrati iz izolacije gde je bila sa Filipom Carem, ali izgleda da im se brak promenio na bolje.

Dragojević je tokom nominacija rasplakao sve izlaganjem o ženi.

- Počeću od toga da je negde razumem a negde ne, najveća greška je što je dozvolila da se sve ovo priča i što nije branila ono što je trebalo. Naš život ovde i spolja su dva različita sveta, napolju smo imali neki moj ideal savršenog života. Budili smo se svaki dan u drugom gradu. Ne volim da je neko loše komentariše, a ja sam video samo da se smejala, ništa osim toga nisam video. Ne mogu da joj nađem manu, pretrpeli smo mnogo toga, nisam ja više od nje ništa dao, ja sam nosio a po njoj je pucalo. Ja nju vama ne mogu da objasnim i to me boli, kad je Dino ustao i rekao nešto danas za nju, došlo mi je za vrat da ga uhvatim. To mene tako, ne ogu, želudac mi se stisne. Znam šta je prošla i šta nam se sve izdešavalo - pričao je Dejan, pa dodao:

- Kada smo otišli u Sarajevo, sve je počelo da se menja, ona se pokrenula, radila je reklame, radila u salonu, milijardu dobrih stvari se popjavilo. Onda uđem ovde i nastane zbrka. O d kad je otišla tamo ja sam kao siroče. Bez nje se osećam prazno i bez ikakvog smisla. Ja je puštam, neka joj to bude ventil, videćemo. Ja samo znam da je volim najviše na svetu i ona to zna. Ja gledam budućnost. Moguće da to nju sputava. Totalno sam rastrojen ne znam više ni šta pričam ni šta radim. Ja nju kad bi objašnjavao trebalo bi mi litar mastila.

