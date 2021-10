MARKO ĐEDOVIĆ STIGAO U ZADRUGU 5: Rijaliti učesnik pre susreta s cimerima osuo paljbu po DALILI, Dejanu i CARU! (VIDEO)

Marko Đedović ponovo je deo "Zadruge". On je pre ulaska u Belu kuću razvezao jezik o aktuelnim dešavanjima iz rijalitija.

foto: Printscreen/Pink

- Kako ti deluje cela priča Dalila i Dejan i njene simpatije? - pitala je voditeljka.

- Više nisu simaptije. Tek sad provaljujem koliko ja unutra ništa nisam video. Dalila mi deluje više zaljubljeno. On jeste zaljubljen, ali je ona odlepila. Ja znam Dalilu kad je zaljubljena, sećam se Stefana Karića. Ona voli takvu vrstu odnosa, očiglednoje. Dejan je previše mlak za nju. Kad je Car nju opsovao bio sam ubeđen da će se još više zaljubiti, tako je i bilo. Ona je njega gađala, ona takvu vrstu odnosa voli - pričao je Marko.

- Njihov brak, kad su dolazili ovde, oni su stvarno važili za jedan od najstabilnijih brakova - dodala je voditeljka.

- To je ono što smo mi videli. Na Instagramu svi izgledamo lepo, ali uživo to nije tako. To što su predstavljali je predstava. Nikad nisam video hemiju između njih. Ovde se vidi i ja sam za da se ona i Filip Car smuvaju. Neka se smuvaju ljudi, pa nek vidimo i to. Njemu će njeno spajanje sa Carem obezbediti sreću. Dalila je neko ko kad kreneš na nju, pričao sam sa dosta ljudi, kad je krenuo neko iz Dejanove porodice na nju đonom, ona bi mu se iz inata vratila. Njijh je držao inat u braku, lepo su se slikali i fotošopirali -nastavio je Đedović.

foto: Printscreen/Pink

- Takmiče se ko će biti veća žrtva, da li on ili ona. Ona pokušava da prevrne priču da je trpela porodici, znam da pruiča nije takva. Iskreno, mislim da je spas i njoj injemu, razlaz. To zvuči jako strašno, sad će moralisti i babetine po mrežama "jao kako te nije sramota" - dodao je Marko.

- Je l' si poverovao u Dejanove suze? - pitala je novinarka.

- Da mu je teško, jeste mu teško. Po mom mišljenju mu je ispiran mozak. Kako on kaže nemam gde, ja znam da on ima gde. To je meni pataloška veza, da sediš sa nekim, razvlaiš pita. Sede kući, razvlače pite, peku meso i tuve se. Iskreno, nije mi zdravo. Da je žrtva, jeste žrtva,ali je više svoja žrtva, nego bilo čija - rekao je on.

- Koga ćeš prvo načepiti? - pitala je novinarka.

- Ne napada mi sa vrata,to su zastarele priče - rekao je on.

- Zamerio si neke stvari Sandri Rešić, koje stvari joj zameraš i u kom smeru će se razdvijati odnos? - pitao je voditelj.

- Sandra jer sklona da se fascinira likovima u rijalitiju. Različiti smo Sandra i ja, ja sam uvek gurao šta ja mislim, možda je izgledalo da Sandra mene posluša. Ima raznih Tviterr tvrdnji koje su mi jako smešne. Izgubila se Sandra jako i fascinirala se Dalilom i Dejanom, to me je nerviralo jako - pričao je Marko.

- Za koga se ne raduješ što ćeš ga videti? - glasilo jesledeće pitanje.

- Radujem se starim učesnicima, ali nekim novim ni imena nisam zapamtio. Irma i njeno komentarisanje, ona mi je okej. Anđela se lepo svađa . govorio je Marko.

- Mensur i Milica, kako ti vidiš njihov odnos? - pitao je voditelj.

- Nemam ništa protiv odnosa, Mensur voli takvu vrstu odnosa. U jendom trenutku mi nije bilo jasno zašto svi napadaju. Posle sam video da Milica nije ni malonaivna. Priče koje ona priča, stvari koje ona radi, da se pokaže da je bitna. Mislim da mnoge stvri radi da bi dala sebina značaju. Ima 17 godina, pa ajde da ih vidimo -nastavio je Marko.

- Ko ti nije ni malo simpatičan? - dodao je voditelj.

- Onaj glumac. Nešto mi je tu ljigavo, preko tv mi deluje tako. Kao Mića vam je rekao...Ne idem da sklapam prijateljstva, ne idem da se zaljubljujem, zato sam izabrao ovaj način učešća - rekao je Marko Đedović.

foto: Printscreen/Pink

- Kako ti deluje odnos Stanija i Marka Osmakčića? - pitao je novinar.

- Ja ću sad vama reći. ulazim tamo kao učesnim, ali dužan sam da pričam ono što zaista mislim, zašto bih njima pričao tamo. Postoji fenomen, kad ustanem i napadnem, taj neko se povlači i ne dobijemo sliku. Prošle godine sam ukapirao da treba pustite ljude. Ja ulazim da bude zanljivo. Deluju mi kao mama i sin. Ne mama i sin, jer će delovati devijatno. Deluje da postoji emocija, ali i da Marko odlazi sa devojkama da bi oprobao Stanijin puls - odgovorio je on.

Kurir.rs/S.M.

