TARA SIMOV UŠLA U ZADRUGU! Rijaliti učesnica spremna da napravi šou, otkrila šta planira sa BIVŠIM dečkom MATEJOM koji je tamo!

Rijaliti učesnica Tara Simov od večeras je deo "Zadruge 5". Ona je govorila o svom bivšem dečku Mateji Matijeviću koji je od septembra deo rijalitija.

foto: Printscreen/Pink

- Pomešana su mi osećanja. Imam tremu kao i prošle godine. Nedostajaće mi pas - rekla je Tara i krenula o Mateji:

foto: Printscreen/Pink

- Ubedila sam sebe da je kraj. Imala sam odnose nakon toga, i on je imao. To je prošlost, nadam se da neće biti zle krvi. Nisam ga videla od žurke za kraj Zadruge 4, nije mi bilo svejedno tad. Nije da patim za njim, to se loše završilo za moje srce. To je odnos koji nema perspektivu. Mi nismo završili lepo, zamalo da završimo na sudu. Znam da mu je danas mesečnica sa Anđelom, htela sam i da im čestitam. Anđela je devojka na mestu. On će zauvek imati mesto u mom srcu. Neću se pomiriti sa njim - govorila je Simova.

foto: Printscreen/Pink

- U kakvom si emotivnom odnosu? - pitala je novinarka.

- Ne sviđa mi se niko, ne dopada mi se niko. Ne trebaju mi muškarci. Trenutno mi je mozak nikad bistriji - rekla je Simova.

- Ko ti je od muškaraca privukao pažnju? - glasilo je sledeće pitanje.

- Marko je dobar frajer. Bio je sa Sandrom Rešić, Marijanom. Sandra i ja smo bila prijateljica, ona je imala nešto sa njim, tu su kodeksi koji se poštuju, nadam se da ću ih poštovati. Navikla sam da kažem nikad ne reci nikad, ali za sad ne - govorila je Tara.

- Ko je najveći licemer u rijalitiju?- pitao je novinar.

- Mensur. Vezu ne bih komentarisala, ne drže mi pažnju. U tom odnosu vidim samo vulgarnost, ali da pričaš da bi joj bilo bolje da puši nešto drugo ,a ne cigare, a onda ustaneš i kažeš da poštuješ svoju devojku. Ne podržavam način na koji se ponaša, na koji priča. Car mi je drug, bili smo u kontaktu, uvek smo bili okej. Krivo mi je što me je umešao u svađu. Dosta ljudi me negativno koemntariše. Niko se neće obradovati, ja sam najomraženija ličnost. Želim da se popravim, ne da se foliram. Imam lepe stvari, ali ih ne pokazujem, jer se zaljubim. Dokle god sam ranjiva ja se drugačije ponašam - objašnjavala je Tara Simov.

Kurir.rs/S.M.

