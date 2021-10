CAR SE VRATIO NA STARO! DIVLJA, PSUJE I URLA: Filip dobio napad besa, a nećete verovati koji je RAZLOG! (VIDEO)

Nezadovoljan time što neće stići da se ošiša i obrije u salonu u kom se trenutno nalazi frizer, Filip Car počeo je da pljuje i psuje i da viče na sav glas.

Filip koji je u centru pažnje zbog odnosa sa Dalilom Dragojević, pobesneo je, ali ovaj put ne zbog nje.

- Klošari jedni, samo da vidim da se ne ošišam sada... Na šta ličim na televiziji, katastrofa. Vi ste sad šmekeri, pa da vas vidim kad vam dođem - vikao je Car.

Inače, Dalila je stavila tačku na odnos sa Filipom, pa mnogi sumnjaju da je zbog toga sada nezadovoljan.

- Imam problem ovamo, imam situacije koje mi ljudi nameću. Srljam očigledno i dalje... Ja nikoga ne teram da bude sa mnom, niti da bude uz mene tu kao što je Dejan. To je njegova odluka, kao što nisam naterala Filipa da prizna da je zaljubljen. Sve to sami rade, ja radim kako se ja osećam. Ja sam na žurki bila srećna i opet ću, ja sam neko ko dominira, volela sam da se sredim i igram ispred ogledala. Uvek sam bila na žurkama poslednja. Meni je lepo, to mi je najbitnije. Ali bude mi i teško kad čujem neke stvari od Dejana, ali opet, što kažu ljudi: "Ako nisi dobra prema sebi, ne može ni prema drugima". Sve će se srediti jednog dana, samo mi je glupo zbog Dejana kad čujem ove komentare da nam je brak sr*nje... To su nam pričali i u trećoj sezoni, da nema emocija, da je monotija. Istorija se ponavlja - svojevremeno je pričala Dalila koja je izgleda promenila ploču.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs