ISPROZIVAO JE DA SE BAVI PROSTITUCIJOM, ONA MU ŽESTOKO ODGOVORILA: Bivša rijaliti učesnica otkrila detalje afere sa ZOLOM!

Lazar Čolić Zola se sinoć uselio na imanje u Šimanovcima i tom prilikom postao je ravnopravni učesnik u borbi za prvo mesto u petoj sezoni rijalitija Zadruga.

Naime, njega je dočekala njegova devojka Miljana Kulić, koja je odmah počela da ga rešeta pitanjima vezanim za Anđelu Milenković Anakondu, ali je on njoj ukratko odgovarao.

Zola je tom prilikom optužio Anakondu i Anu Spasojević da se bave najstarijim zanatom.

- Imam podlogu, to sam čuo od svog dobrog drugara, koji je išao u Paraćin. Javila mi se Anakonda, ušli smo u priču vezano za nju, taj drug mi je rekao da je bio u Paraćinu, pili su, došlo im da zovu nekog. Nazvale cure, one došle, ja sam ispričao to što mi je čovek rekao... Normalno da su platili ljudi. To sam zaista čuo, ne video svoju Bosu... Ja sam to čuo, ne tvrdim. Ja samo mogu da tvrdim šta sam platio... Dali su im novac, nisu sigurno klikere... Sad ne znam šta je bilo, nisam tu detalje ispitivao... - ispričao je Zola.

Ovim povodom oglasila se i Anakonda koja je ostala šokirana na Zolinu izjavu, pa je na ovu temu imala da prokomentariše samo jedno:

- Iskreno jasno kao dan je da je Zola sve ovo u revoltu zbog prepiski koje sam objavila, uradio i rekao. Iskreno Ana je ta koja je pokrenula tu temu, ja sam samo priložila naše dopisivanje. Nikakvih tu poruka više nije bilo, niti je bilo šta brisano. I svako ko bude bezobrazan prema meni i pomene moje ime u bilo kakvom kontekstu koji nema veze s mozgom završiće na isti način. Dosta sam ja ćutala i štitila mnoge ljude i na kraju Anđela najgora, ovakva , onakva. Od sada ćemo ovako sve na videlo, pa oni neka prave izmišljene priče iskreno me zabole. Volela bih da znam ko je taj “navodni drugar” koji je bio u Paraćinu ( ako mu je uopšte bilo ko to rekao, ako nije izmislio) pa da mogu da se obratim njemu lično. Moja mama živi u Paraćinu i ja dođem kod nje budem po nedelju, dve i vratim se nazad, to je moj grad tako da je malo bolesno to što priča. Kada nemaš šta drugo da kažeš za neku devojku sa kojom nisi mogao da budeš, odmah ide čašćavanje najgorim uvredama, da se bavi tim stvarima ili je ku**a zato što nije bila sa tobom (jer kako ako je bila sa drugima , sa tobom neće). Svi bi oni želeli ali jeb**a ja biram . Da sam na vreme sve poruke dala novinarima šta ko piše,da sam se bavila time i pričala šta znam ,šta sam “čula” verovatno bi me razapeli na Trgu i onda bi bila još gora, ali svako treba da stane iza svojih dela a ne kao on na kraju sa izmišljotinama ovakvim ili onakvim - rekla je Anakonda, pa je nastavila:

- Ana na kraju nije ispala fer jer i sama zna da je ona bila ta koja je meni prišla da ga zovem da blejimo, ali neka svako gleda da izvuce svoje d*** uvek bilo i biće i na kraju uvek ja koja ćutim i štitim nekoga ispadnem svakakva, neka samo neka oni nastave tako, moj obraz, dušu i srce koje imam za svoje ljude nikada neće imati, ja ću i dalje biti takva kakva jesam a ovakve ću samo pustiti da laju kao što su i do sad, jer da pričaju o sebi imali bi mnogo loših stvari da ispričaju ali niko ne gleda u svoje dvorište. Ali dobro tu ste vi novinari pa će svako od njih da žanje ono što je zasejao. Ćutala je Anđela ceo svoj boravak u rijalitiju da zaštiti mnoge , ćutaće i dalje ali kada me neko prvi potkači baratam samo istinom a istina boli jeb**a, pa kad nemaš šta drugo ti moraš nesto da izmisliš - zaključila je Anakonda.

