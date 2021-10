ŠA VARAO TARU SA OVOM ZADRUGARKOM?! Rijaliti učesnica otvorila dušu Simovoj i sve PRIZNALA, evo kako je ona reagovala! HAOS! VIDEO

Tara Simov i MC Aleks sedele su u prostoriji za pušenje, a onda je Bajićeva otkrila Tari da nakon interjvua u kom je izjavila da joj je Nenad Aleksić Ša lep, da joj je stigla poruka od repera.

- Bili smo zajedno kad ti je pisao te poruke, sad saznajem - rekla je Tara.

- Rekla sam nema šta da izgubiš - dodala je Aleks.

- Meni je simpatično da moj dečko, dok je bio sa mnom, napiše poruku - nastavila je Simova.

- Ja sam napisala da nema šta da izgubi. Da ne ispadne sad, da izađe ili dečko uđe...Nije ništa u smislu muvačine - objašnjavala je Bajićeva.

- Sad mi je lakše što sam ga ostavila...Nekad me grize savest, jer znam šta je sve izgubio - govorila je Tara.

- Moram da podvučem da stvarno nije bilo ništa - dodala je MC Aleks.

- Javljao ti se dok je imao devojku, nemoj da me zaje*avaš - pričala je Tara kroz smeh.

- Nisam imala cilj nikakav - nastavila je Aleks.

- Ja sam veliki psiholog, protumačila sam tri puta(intervju)...Ako neko poznaje njega, ja sam, a i narod. Razumem, on je to uradio iz kurtoazije. Nikad nisam uzimala telefon da mu čitam - pričala je Tara.

- Ja sam ostavila te poruke za ne daj Bože...Majka mi vodi Instagram, rekla sam ako bude nešto - dodala je Bajićeva.

- Grize me savst za njegov brak, suprugu, grize me savest jer me mnogo voli. Nije on kurtozan čovek, hteo je rekaciju. Lepa si devojka, hteo je da ti se zahvali. Ne rade se te stvari kad nekog voliš...Krivo mi je malo što mi nije poželeo sreću. Dobar je on čovek, ali mene je kratko držalo, a koštalo nas je mnogo. Ja sam mogla da se perem - govorila je Tara.

