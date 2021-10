DALILA STAVILA DO ZNANJA CARU DA JOJ SE BRAK RASPADA: Prišla mu u provokativnoj spavaćici, pa otkrila šta se dešava sa Dejanom!

Dalila Dragojević nakon što je Dejan stavio barikadu između njih, otišla je u pušionicu kako bi se uz cigaru smirila i razmislla o svemu.

Međutim taj mir nije dugo trajao, jer joj se u pušionici pridružio Filip Car koji je sve vreme potencirao priču sa njom:

- Je l' pričamo mi, reci mi, samo ti to tražim da znam? - govorio je Car.

- Jesi li ti svestan šta se desilo večeras? - upitala je Dalila.

- Video sam da ti je nešto dao. Meni su rekli da si i ti skinula - govorio je Car.

- Nisam ja skinula, on je skinuo, a ti me ostavi na miru - rekla je Dalila.

- Hoćeš li ti sa mnom da pričaš, ili da se ja da se povučem? - rekao je Car.

- Filipe, molim te ostavi me. On je meni vratio burmu, ti se prema meni ponašaš kao prema nekim debilima, ja neću da ih imenujem, molim te skloni se - rekla je Dalila.

- Druži se sa mnom - govorio je Car.

- Mene je druženje sa tobom sje*alo - rekla je Dalila, a onda se Car nasmejao jer joj je pogledao u grudi.

- Ti se sprdaš sa mnom, ja moram da izađem odavde, vi mene mučite. Ti me gušiš, on dolazi pa mi vraća burmu, a ja stojim između vas i gledam da li ćete se pobiti. Filipe nema potrebe da ti mene dodiruješ, jer ja to ne želim, od sada furam svoj život kako ja hoću, je*ite se i ti i on - govorila je Dalila.

- Ja moram da ti kažem, ja sam tu za tebe, i biću tu, ali neću ti se obraćati, dok se ti meni ne obratiš i dok ne shvatiš neke stvari. Ti si zbog mene imala mnoge probleme a ja sam nastavio da te jurim ali sada neću, dok ti ne rešiš šta želiš, a tada mi reci - rekao je Car.

