MATEJA NIJE PROŠAO KAO JA: Tara Simov otkrila sve o odnosu sa BIVŠIM, vezi sa Dinom, pa priznala da 2 godine PATI I BORI SE! VIDEO

Tara Simov otkrila je kako se oseća otkako se vratila u Belu kuću. Ona je tamo srela bivšeg dečka Mateja Matijević.

Rijaliti učesnica priznala je da je samu sebe začudila što je bila mirna kada je videla Mateju.

foto: Printscreen

- Šokirana sam događajem i što sam bila toliko lagana. Bilo je čudno, iskreno, mi se nismo gledali u oči, odgovarali smo, a onda kad smo se okrenuli, tu je bilo neprijatno. Posle godinu i po dana sam videla Mateju Mateju, normalca, osobu koja nije opterećena. Omekšao je. Bilo je kao: "Bili smo zajedno, što se više svađamo". Ima više stavki koje su ga dovele do toga, razočaranje prethodne sezone, stvari koje su dovele do raskida, onda ja sam ga jurila, slala mu pića, peckala ga zbog Maje pre. Što se četvorke tiče, nije samo razočaran u mene kao u devojku koja je svašta pričala i pretila, nego kao i u bivšu devojku koja je sebi dopustila takve stvari. Njega boli što sam ja sebe sj*bala tu i što mu ljudi pričaju kakav je izbor imao. On se sinoć nešto našalio, sedeo je na dnu stola, ja sam se ovamo nešto sprdala. Videla sam da je okej, danas ga nisam videla doduše. Komentari zadrugara su mi zapanjujući. Zadrugari pričaju da ga nikad nisu viđali u delu sobe gde sam ja... Ja sam rekla da lupetaju, a svi, Stanija, Car, Marko, Lorna, kažu da se Mateja nije ponašao kao sinoć, ali ja imam drugu teoriju. Da mu je bilo neprijatno sinoć i da je pazio šta će narod da kaže. Mene sad zabole, pregurala sam prošlu sezonu, ali on i dalje ima taj trip, nije prošao taj hejt kao ja - rekla je Tara.

foto: Printscreen

- Danas si plakala u pušionici, rekla si da si plakala zbog ljubimca i da si vezana nekako za Mateju - dodao je novinar.

- Nisam tako baš rekla, ali ja se dve godine borim i patim oko svega toga, i dan danas me duša boli kad se setim svega toga. Ali da mi je nešto proradilo posebno, nije. Nikad ne reci nikad. Tu frazu ću na čelu napisati zbog prošle sezone - istakla je Simova.

- Rađa se nešto novo, šta se dešava sa tobom i Dinom? - pitao je voditelj.

foto: Printscreen

- Stavio mi je do znanja da mu se dopadam, pričao je sa nekim zadrugarima, Markom, Lornom... Mimi je rekao: "Sad kapiraš zašto nisam bio ni sa jednom devojkom". On je stvarno predivan dečko, sve pet, ali zasad je to to. Meni prija. Rekao je da će da mi pravi kafu svakog jutra, neko je malopre rekao da imam specifično lice, on je rekao da sam cela specifična. On je normalan, ja sam vatra, on je voda. Meni treba to, da me smiri. Ja volim pažnju, samo mi pažnja i treba. Meni treba jedna osoba do kraja života sad, nemam više živaca za druge stvari. Trenutno ne razmišljam o tim stvarima, napolju sam imala nešto, nisam ušla čistog srca. Nakon Nenada sam imala kraći odnos, imala simpatiju, nije reč o sportisti... - istakla je Tara, koja je analizirala ostale zadrugare:

- Dalila, Car ispričana priča, ponavljaće iste rečenice dok se ne smuvaju. Drugi neki ljudi su previše gledali rijaliti. Marko mi je mnogo čudan. Istražujem svakog, ne želim da budem komentarisana, više bih volela da komentarišem. Kod njega ne vidim gram strasti prema Marijani, a ni obratno - dodala je Simova.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:09 TARA SIMOV U SUZAMA! Bivšoj rijaliti učesnici popustile kočnice, plače kao kiša: Razlog će mnoge RAZNEŽITI! (VIDEO)