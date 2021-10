DALILA I DEJAN OKRENULI LEĐA BRAKU: Dragojevići ogovaraju jedno drugo, on je predosećao sve, a ona ga nazvala DETETOM! (VIDEO)

Dalila Dragojević je sedela za crnim stolom, i sa Jovanom Tomić Matorom i Stefanom Karićem komentarisala njen odnos sa Filipom Carom i Dejanom Dragojevićem.

Ona je otkrila šta joj je rekao Filip.

- Jutros Car meni dolazi da priča, a ja ne želim da pričam. On meni govori kako sam ja Dejanu vratila burmu, a on je sam vratio, pa kako ide priča kroz kuću da sam ja skinula burmu, a to nije tačno. ja nema šta da pričam sa njim, on se nikada promeniti neće iako to priča - rekla je Dalila pa kreće da priča o Dejanu.

Dejan Dragojević je razgovarao sa Sandrom Rešić dok su šetali dvorištem o svemu.

- Ja tebe razumem šta hoćeš da kažeš, ali sve izgleda nepovezano. Ja te razumem, ti bi rekao a ne bi, ti sve to nekako ušuškaš - rekla je Sandra.

- Ja uhvatim sebe kako ne znam šta da pričam. Mene koči. Ona kaže nemoj da me ljubiš, pa dođe ona i ljubi me - rekao je Dejan.

- Ti najbolje poznaješ svoju ženu, i ti znaš kakva je - rekao je Dejan.

- Ja znam da ja njoj ne falim, ona je izašla da priča sa njim, iako je rekla da neće. Osećam ja sve - rekao je Dejan.

Ja ne mogu da verujem da smo Dalila i ja pukli ovde, nikada ne bih rekao da će to da nam se desi - nastavio je Dragojević.

