ON JE NOVI VOĐA RIJALITIJA: Lažni brat Darka Lazića izabrao ovog učesnika, o njegovoj burnoj prošlosti priča cela ZADRUGA! (VIDEO)

Rijaliti "Zadruga" sinoć je napustio pevač Davor Lazić, a po svom izlasku, kako pravila nalažu, bira novog vođu.

On je gostujući u studiju napisao pismo zadrugarima i otkrio da će ove sedmice vladati Sandi Kojić.

- Moram da se zahvalim Davoru, on i ja smo se družili i veliki pozdrav mu šaljem. Ko hoće nagradu, neka čisti - rekao je Sandi.

- Ja sam hteo da se bavim glumom, i otišao sam u inostranstvo. Imao sam par uloga kratkih, da ne kažem malih. Bilo je toliko ljudi koji su se trudili da postanu glumci, a na kraju su postali da kažem klošari, tražile su se pare. Glumio sam u nekim komedijama, ali sve je to bilo sitno. Za to sam zaradio 1.000 dolara... Prošao sam to i pisali su da im je to okej, i da dođem kod njih: Snimalo se 4 dana i 1000 dolara se dobija po danu, Teže je to od klasnične je*ačine. Snimao sam sa normalnom devojkom, plavušom. Bilo je kao neki šank u kafani, a ljudi su tu i oni kao ne vide, a mi smo iza šanka - rekao je Sandi jednom prilikom o svom životu.

