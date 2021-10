OSMAKČIĆ OPASAN ZAVODNIK! Dogovorio ŠEMU sa Viki, pa raskinuo sa Marijanom: Bar je pola istina ono što Janjuš priča! (VIDEO)

Marko Osmakčić je i dalje kivan na Marijanu Zonjić zbog karambola koji je imala sa Janjušem jutros, nakon kog je zaključio da između ovo dvoje zadrugara i dalje postoje neke emocije.

Uprkos tome što je razgovarao sa Viktorijom Mitrović sa kojom želi da bude u "šemi", Marko se naljutio na Marijanu.

- Ne ide to tako, zna se kako ide. Bam, šamarčina, koleno u j*ja. Bolje ovako, da mene ne boli glava, da tebe ne boli glava. Verovatno ćete se spojiti opet - rekao je Marko.

- Nećemo se spojiti, a ti si ispao odvratan. Trebalo je na vreme da mi kažeš... Malopre sam čula tvoje mišljenje o meni - dodala je Marijana.

- Da, nakon one scene. Čuo sam da ste se i juče nešto kreveljili, nije važno više... - pričao je Osmakčić.

- Nije ti nikad ni bilo važno, tako reci. Ispao si g*vno prema meni. I ti si mene sto puta stavio u nelagodnu situaciju - govorila je Marijana.

- Ja sam video da ti juče izazivaš konflikt... Dva puta sam te vukao. Da li tebe boli glava posle moje svađe sa Spasojevićkom? Ne, sam rešavam svoje probleme... Da se to ne bi dešavalo, da se ne bismo lomili, odvojimo se i to je to... - nastavio je Marko.

foto: Printscreen

- Fino mi reci da misliš da je sve što je Janjuš rekao istina i to je to - prebacila je Zonjićeva.

- Mislim da je pola istina, ne znam da li je sve, ali bar je pola - poručio je Marko.

Podsetimo, Janjuš je jutros tokom svađe izjavio da je Marijana imala odnose za novac, da je to uradila sa Krletom, a da je u karantinu imala i vrelu akciju sa Matejom Matijevićem.

- Nisa imala dodirnih tačaka, šta će da kaže u svađi, nego najgore? I ja nisam kao ti, mene glava ne boli, ti padaš pod pritiskom, ne ja. Pusti Janjuševe priče... Nemoj samo da bude da ja padam pod pritiskom - zamerila je Marijana.

- Ne, koji ću ti ja, ja nisam dovoljno dobar, nisam ti oslonac - nastavio je on.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:24 SUBOTIĆKA SLAVI SINU 1. ROĐENDAN, NE MARI ZA POVRATAK U RIJALITI! Na proslavi baka LJUBA, Maja i TAKI: Sve pršti od LUKSUZA! VIDEO