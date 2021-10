PRIČALI SU DA SAM NEROTKINJA, ČAK JE I DOKTOR PLAKAO ZBOG MENE: Dalila u suzama do detalja opisala gubitak bebe Staniji (VIDEO)

Dalila Dragojević i Stanija Dobrojević osamile su se u Beloj kući, gde se Dalila osvrnula na potresnu situaaciju koja je zadesila nju i njenog supruga Dejana Dragojevića, a to je gubitak bebe.

Naime, Dalila je nedavno izgubila bebu i sada je opisala kako se oseća.

foto: Printscreen

- Svi doktori su se skupili da čestitaju jer su znali koliko nam je značila ta trudnoća... Rekli su mi da dođem za dva dana da proverimo Betu... Kad sam došla posle dva dana nije se uduplala samo je skočila... Tad sam već krenula da padam u glavi... Doktor me je uveo u ordinaciju i rekao mi da nema lepe vesti, a to su bile da se on opet povećao za 17 posto. Rekla sam mu da ne mogu da izdržim u Sarajevu i da moram da idem kući. On je krenuo da plače i tu mi je bila ravna linija. Poslala sam doktoru poruku on mi je rekao da nažalost gubimo, ali da mi je sreća što neću morati da idem na čišćenje. Došla sam kući i gledala u jednu tačku, sve mi se srušilo u par dana. Ja sam sebi već kupila sve stvari za trudnice i ono za strije, što sam krenula da mažem. Pomislila sam da sam jedina na svetu kojoj se to dešava, a njega nisam smela da pogledam u oči - rekla je Dalila, pa je nastavila:

foto: Printscreen

- Rekao mi je da će mi biti lakše kad podelim to tamo, kad sam podelila, krenule su poruke podrške. Javljale su mi se majke koje su gubile decu na porođaju i ostalo...Odlučila sam da ispričam sve i pomirila sam se sa tim. Posle toga se dešava ulazak ovde. Konstantno čujem deca, dete, a ja imam 28 godina - dodala je Dragojevićka.

- Daj, bre, čoveče, neka ti bar ja budem primer za to - rekla je Stanija.

foto: Printscreen

- Mnogo sam se razočarala, toliko sam se poistovetila sa njegovim mišljenjem, sad me toliko to ne dotiče... Sinoć me je Rešićka pitala dal mogu da se prisetim scene kad sam bila najjača, to je bilo kada sam izgubila taj plod. Pričali su da sam jalova, da sam nerotkinja, mislim pakao. Uđeš u bolnicu i vidiš 50 žena koje isto čekaju da vide rezultate. Oni seme uzmu i spajaju sa ćelijama žene, mi smo hvala Bogu dobili osam. Rekli su mi da bi bila blizanačka, viskorizična trudnoća. Ja sam potpisala da budu dve, jeb**a. Ostale su nam zamrznute četiri sada. Da ti ne pričam što nisam bila ovamo prihvaćena - rekla je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

