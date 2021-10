DALILA JE VEĆ OSTAVILA DEJANA! Nadica bez dlake na jeziku o TROUGLU koji trese Belu kuću: Osudila KENANA, pa otkrila TARIN PLAN!

Nadica Zeljković komentarisala je burne situacije iz "Zadruge 5", ali i ono što se dešava u "spoljnom svetu", kako zadrugari nazivaju život van zidina velelepnog imanja u Šimanovcima.

- Mi smo se čuli kad smo izašli, interesantno je da su mnogi zadrugari koji su bili takmičari, meni se javljali non-stop, a među njima je bio i Car. Ja ga volim, ostavio je lep utisak, ali on ima i belu i crnu stranu. Interesantan, ali bezobrazan prema ženama. Što se tiče te trojke, čini mi se da se mnogo Dalila zagrejala, a on nešto popušta. Ako Maja uđe, sve će da ih rasturi. Dalili je stalo tu do Cara, mnogo joj je stalo, mnogo može više dinamike da joj pruži nego Dejan. Takav je tip žene. A takav tip muškarca je i Car, ali njega to brzo prođe, dok si rekao keks. Neće se on zezati sa njom, sad hoće, sad neće. Njoj se sviđa Car do bola, takav je muškarac, ja to kažem volast, vole ga svi. Ja ga obožavam, najlepše dane sam provela sa njim. Interesantan, smešan, ali je bio bezobrazan prema Mini, zato sam ja reagovala oštro. Kad izgubi devojku, on vređa, tako će i Dalilu. Pa će da se izvinjava. A i ona se pravi nešto... Čini mi se kao da hoće da reši probleme bračne zbog Cara, kao da samo traži razlog. Ubiće dve muve jednim udarcem. Nije za nju to, on sedi pored nje dok ona pravi nokte, manite me... Vidi se da to za nju nije... Ona će sad da reši problem, ali i glumi tu sa plakanjem. Baš da ne zna gde će, zna gde će, samo nije sigurna u Cara. Ne da će da ostavi Dejana, nego ga je već ostavila. Samo ne znam kako će da bude ako Maja uđe - rekla je Nadica.

Javnost je uzburkala vest da je Kenan Tahirović nasrnuo na svoju bivšu devojku Rialdu Karahasanović. Bivši partneri iznosili su prepiske i dokaze putem Instagrama ceo dan, a slika rascepane Rialdine usne šokirala je sve.

- Ta Rialda je jedna vrlo sposobna žena, lavica. Kenan je onaj tip muškarca koji se učauri, posebno kod nje. Ceo rijaliti je koristio sa njom, kao da je uvek imao espreso i čašu vode. Ja znam da je on 100% to uradio, Rialda je slikala usta, verujem da ju je udario po tim dokazima. On je ona skrivalica, čekalica. Čeka, čeka, pa pokaže sebe. On je nju i u "Zadruzi" gurnuo kod kreveta, a na početku veze joj je rekao p.k. Ona je sve poteze odmeravala, da bi izašla kao čista devojka, a prešla je preko tih stvari. Šta je očekivala od njega? Nije Kenan, nego Kenjo, svi su se isk*njali po njemu - ispričala je Zeljkovićeva.

Nadicu je prokomentarisala ulazak Tare Simov u "Zadrugu 5".

- Ispratila sam Tarin ulazak, počela da se trese, kaže da je imala tremu, od čega? Nestabilna je totalno... Ne može ni da bude stabilna kad vodi onakav život. Ali iskreno, kad vidim Taru i decu poput nje, budi mi žao, svakog dana se pomolim Bogu što imam zdravu porodicu. Nije ni čudo što se trese šta je preživljavala, pod stresom je i od Ša i te priče. A on nema komentar, a voli da se svađa sa svim babama. Ona će da proba da se pomiri sa Matejom, ići će do kraja. Osvajaće ga malo po malo, ali ne znam da li će on hteti. Namerno mu tera inat sa Dinom, misli da je nedoljiva, sebe zamišlja tako da se svi ukoče kad je pogledaju. Mada je ona sada rasterećena, može da ide u penziju, kad radi od 14 godine... A ovaj olakŠani, platio joj je 50.000 evra, može da uživa sad - istakla je Nadica.

Na samom kraju, Nadica je prokomentarisala i ulazak Marka Đedović, a dotakla se i Matore, sa kojom je imala vrlo blizak odnos.

- Đedović, moj brat, on mi je dao ovaj telefon. On će tako im otvori sve zavese što imaju ispred sebe, svima će dobro da otvori oči. Vidim da je Dalili raščistio dobro ispred ovu situaciji sa Carem, biće im penicilin tamo - prokometnarisala je Nadica.

