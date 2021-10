KAKVO JE OVO RANJAVANJE RUKU, TREBA LI DA SE UBIJEŠ?! Dalila hladna kao led napala Dejana zbog ponašanja, brak na korak do PUCANJA

Dalila Dragojević je večeras u spavaćoj sobi prvi put progovorila direktno sa svojim suprugom Dejanom Dragojevićem nakon skandala kad ju je polio vodom. Dejan nakon toga pesničio ogradu, pri čemu je povredio ruku.

foto: Printscreen/Pink

- Nema to kod mene, to polivanje, to kod mene ne prolazi! Sve može rečima da se reši, ali ne vredi. Neću svoje živce da gubim - rekla je Dalila, pa nastavila:

- Neka svako živi svoj život. Ne razumem, treba da se ubiješ? Nek budem najgora, ali u našoj priči si ti. Šta si ti? Psihički bolesnik? Kakvo je ovo ranjavanje ruku? Sa takvom osobom neću više da imam posla u životu - pričala je ona.

- Molim te... - hteo je Dejan da porazgovaraju.

foto: Printscreen/Pink

- Ne, osip dobijem na moljenje i na žrtve. Jesi mi kupio cigarete? - upitala je Dragojevićka.

- Nije ih bilo. Mogu li da te zamolim... - nastavio je Dejan.

- Sve ću ti objasniti večeras - poručila je ona, pa otišla na cigaretu, a zatim da se našminka.

- To ti je kao u filmu, kad psihopata izmaltretira svoju ženu, pa joj posle kupi poklon, a ona bi trebala da se obraduje. Pa, ne. Ionako dolazi kraj još malo - rekla je Dalila.

- Kraj, kraj? - pitao je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Da. Od večeras počinjem da mislim na sebe - rekla je Dalila.

- Ja stvarno ne znam više šta da radim - rekao je Dejan.

- Ništa, sve je top - rekla je Dalila.

- Samo me brine gde će taj top da puca i kako - rekao je Dragojević, na šta je Dalila odgovorila:

- Ne brini se ti za moje topove, brini se za svoje - zaključila je ona.

