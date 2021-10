TARA JEDVA DOČEKALA DA OPLETE PO BIVŠEM: Saznala za njegova dopisivanja sa ZADRUGARKAMA dok su bili u vezi! ŠA JE ŠVALER! (VIDEO)

Tara Simov i Miki Đuričić su pričali ispred rehabilitacije o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Ja ne bih da se mešam u to, ali on mi je drug, pa me je uvukao u priču, a ovaj me napao kako sam ja kriv, a nisam ništa uradio. Ja hteo da odem odavde posle tih optužbi - rekao je Miki o Dalili, Caru i Dejanu.

- Meni su rekli da me Mateja pljuje napolju, a ja ćutala sve vreme i onda sam ja njemu svašta poručila, a on nije rekao ništa - rekla je Tara o Mateji i sukobu sa njim.

- Mene su isto zvali da komentarišem Ša i tebe, ali ja sam rekao da ta žena treba da bude srećna jer se oslobodila od takvog čoveka - dodao je Miki.

- On je mnogo dobar čovek, ali mi se ne čujemo, ja sam započela neki odnos i stopirala sam sa njim. Mada dosta stvari sam ja saznala tek kada sam ušla ovde. On se dopisivao sa MC Aleks, sa Anakondom, a ja mu devojka. On je švaler - rekla je Tara.

kurir.rs

