MILICA SE PRE VEZE SA MENSUROM DOPISIVALA SA TOMOVIĆEM: Maloletnica prolila gorke SUZE, a evo šta joj je rekao njegov VELIKI RIVAL

Viki Mitrović je razgovarala sa Sandrom Rešić i Jovanom Tomić Matorom o Milici Veselinović koja se dopisivala sa Vladimirom Tomovićem, velikim rivalom njenog dečka Mensura Ajdarpašića.

Ona je komentarisala da je znala da se Milica dopisivala sa Vladirmom Tomovićem.

- Ja neću da se mešam, čutala sam i pokrila je od početka. Neću više da komentarišem, sinoć kada je Zola rekao ono za onog (Tomovića), ja sam znala to, ali nisam htela da pričam - rekla je Viki.

- Ma ona ulazi u sobu i kuka bukvalno, kao krivo joj je što Mensur plače, a ona plače jer je provaljena - rekla je Sandra.

- Ma, provaljena - dodala je Viki.

Podsetimo, Mensur se nije potresao zbog Miličinog dopisivanja sa Tomovićem, a ona je otkrila da sve ostalo o njoj zna.

- Evo gledam te u oči i sad ti kažem, to neće biti nikakv problem i neće me stvarati pritisak, da se ja razdvojim od nje. Samo me je zabolelo. Ja ne krivim za ovu situaciju Milicu. Meni je poznato o kakvoj se osobi radi, pozdraviću mog brata. On nije znao da će biti moja devojka - pričao je Ajdarpašić.

- Prećutala sam, sve ostalo on zna. Mnogo bitnije stvari on zna, Tomović je ništa - rekla je ona kada su isplivale te informacije, a potom plakala.

