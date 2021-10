EMOTIVNI SLOM TARE SIMOV ZBOG ZDRAVLJA MAJKE MIROSLAVE: Kao da je početak ALCHAJMERA, nije svoja, nakuplja joj se voda oko PLUĆA!

Tara Simov doživela je emotivni slom pričajući o stanju svoje majke Miroslave, a prisetila se i veze sa Nenadom Aleksićem Ša.

- Taj odnos je bio toksikologija, krvoproliće, bilo je i ono oko Stefana. Ja sam se čula sa Stefanom i rekao mi je da nema komentar ni na šta. Ljudi, Stefan i ja smo raskinuli pre tri godine, on me posle toga nije ni pipnuo - govorila je Tara.

- Pa, što ste raskinuli? - pitala ju je Miljana.

Zato što sam imala tri smrtna slučaja za mesec dana. Baka, deka i najbolji drug. - objasnila je Simova.

- Kako su ti mama i tata? - nastavila je Kulićeva.

- Mama je jako loše, tata je okej. Nije više sva svoja, ne zna šta priča, možda je početak Alchajmera. Mama me pita za neke helanke koje sam uzela, pa mi objasni ko je, ja se pitam koje su, ona kaže iz stana iz Rakovice. Mi se iz Rakovice odselili pre 12 godine. Nakuplja joj se voda oko pluća. To je život, smrt je prirodna stvar. Jako mi je krivo što ne mogu da joj pomognem, žena ima 65 godina, nije mlada. Adaptiraš se, to je život. Svi ćemo umreti. Ona nema štitnu žlezdu, izvađena joj je 2006. godine, imala 19 tumora. Finansijski sam joj pomogla. Kako mogu da pomognem, ja ću pomoći. Isto volim i mamu i tatu, ali različita je ljubav. Tatu sam videla 5 puta do 15. godine, bio je po zatvorima, kako da se vežem- rekla je Tara kroz suze.

