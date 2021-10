DALILA SE PRE ULASKA RASPITIVALA ZA CARA: Njega je Dragojevićka pozvala da sazna sve, još tad joj se DOPAO, a Dejanom MANIPULIŠE!

Brak Daile i Dejana Dragojevića na klimavim je nogama, a Dalila sve češće vreme provodi sa Filipom Carem.

Branislav Radonić Brendon se oglasio ovim povodom i raskrinkao Dalilu, tvrdeći da se ona raspitivala za Filipa Cara još letos, i da ovo nije nikakva igra.

- Dalila me je zvala letos kada se izdešavalo sve ono sa Carem i Majom, a onda je počela da me ispituje: "Otkud to da se družiš sa Filipom, gde se on nalazi?" Pitala je i kako on izgleda uživo i rekla da ga posebno pozdravim, da ga gotivi - započinje svoju priču Brendon.

- Drugi poziv je usledio tri dana posle toga, kada je ona postavila dodatna pitanja za Filipa. Ja sam je pitao: "Je l' se vi znate", ona mi je odgovorila: "Ne, ući ću u Zadrugu, on mi je najgotivniji od svih, a ostali su svi mlaka voda i sve ću ih ubaciti u svoju mašinu". Dalila se zaljubila u Filipa Cara i to je svima jasno. Ona je došla do faze prezasićenja njihovog braka. Dejan, po mom mišljenju, nije tip muškarca koji fascinira Dalilu. Ona voli muškarce brutalnog temperamenta. Kada je ušla u vezu sa njim bila je ispovređivana, a on joj je bio sigurna, mirna luka - pričao je u svom vlogu Brendon.

- Samim tim što se Dalila raspitivala za Filipa i zvala mene i pitala sve vezano za njega, on se njoj dopao još tada. Poznata je po tome da je ne drži mesto, da voli lud život, a sad je spremna da uđe u novu ljubavnu aferu. Nema više polemike. Ona nije zainteresovana za Dejana samo što ne zna kako to da mu saopšti. Filipu Caru celokupna situacija ide u prilog, igra mu se rijaliti i pravi priču. Imponuje mu. Simpatije su postojale još tad i to je sve dovelo do toga da se sretnu u rijalitiju i da se ona zaljubi. Dalila je imala haos brak pre Dejana, njegovo ime ima istetovirano na nozi, ti njeni likovi su tabadžije. Dejana je našla da njime koordinira i manipuliše, to je simbioza, strast se ugasila mnogo godina unazad - zaključuje Brendon.

