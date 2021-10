TARA SIMOV I SANDRA REŠIĆ OČI U OČI: Bile su dobre, pa posle rijalitija ZARATILE NA KRV I NOŽ, a usledila ŽEŠĆA RASPRAVA! (VIDEO)

Sandra Rešić i Tara Simov posvađale su se na krv i nož kada su izašle iz rijalitija, iako su prethodno bile dobre prijateljice.

Njih dve sada su progovorile o problemima i onome što ih je povredilo.

- Mi smo imale problema, nismo do sada pričale a ne znam ni kad ćemo. Neću se vraćati na naš odnos, ali neko ko zna me i pita za taj odnos. Tara i ja ćemo verovatno rešavati probleme u narednim danima - rekla je Sandra.

- Ja kad sam izašla, 20 osoba mi je okrenulo leđa. Ti nisi bila toliko gruba, ali sam ja negde od tebe očekivala da nećeš ni ustati i nećeš imati šta da kažeš. Ja da 50 ljudi se*e i pi*a po tebi, ja ne bih ustala. Od tebe sam to videla kao izdaju, meni su se neki ljudi i izvinili, a ti se držiš toga da si upravu. Krivo mi je što to ne vidiš kao svoju grešku. Ja sam izašla napolje, meni nije bilo dobro. Krivo mi je što su to radili ljudi do kojih mi je stalo, do tebe mi je stalo, volim te i dalje i bila si mi najbolji prijatelj prošle godine. Boli me to sve i krivo mi je što ne vidiš kako si me povredila - rekla je Tara.

- Svima je negde bilo stalo, da kad me pitaju kako sam, da ja što pre završim, pa da oni nastave sa svojim problemom. Ja sada da krećem od kulina bana da rešavam probleme sa Tarom Simov, ne pada mi napamet. Moje i njene probleme ne verujem da mogu da rešim tek tako. Mogu da kažem d aimamo probleme. Najeb**a sam što sam ćutala prošle godine. Ona je bila kao đavo napolju i uopšte mi se nije slaglao sa Tarom koju ja poznajem - rekla je Sandra.

- Sandra da li ti kapširaš da sam ja sedela kod kuće i slušala vas kako ser**e po meni, kako sam se jeb**a, čime sam se sve dro**rala. Napolju naslovi da sam ku**a, nark**anka, a ti kao moja drugarica nisi ustala da me odbraniš - rekla je Tara, na šta se Sandra ubacila:

- Ti kad si diskvalifikovana, saznala sam da je sve to bila igra sa Ša, što je značilo da sam ja ovde jela go**a za džabe. Ne mislim da sam kriva ni za jedan njen odnos u kući. Ne mogu da rešim taj odnos sada ovde u ovom momentu - vikala je Rešićeva.

