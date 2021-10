ŠOK INTERVJU ALEKSANDRE SUBOTIĆ Oplela po bivšoj JETRVI Dalili, raskrinkala Carev TAJNI PLAN a tek šta je rekla o Mikiju i Staniji

Аleksandra Subotić morala je posle tri nedelje da napusti rijaliti zbog zdravstvenih problema, a onda se šokirala kada se Dalila spanđala sa Carem.

„Izašla sam iz zdravstvenih razloga, jer terapija koja mi je potrebna i uslovi za lečenje nisu mogli da se ispune u rijalitiju. Treba mi mir, a onda ne bih mogla da iznesem program kakav očekuju od mene. Bitno je da sam sada dobro”, kaže Aleks.

Da li ćeš imati nekih zdravstvenih posledica?

Ja sam u rijaliti ušla tačno tri nedelje posle operacije nosa i grudi. Imala sam dve operacije istovremeno, a sve je trajalo sedam sati jer je operacija bila jako komplikovana. Rešavala sam neke stare probleme koje su mi napravili prethodni doktori.

foto: Printscreen

Mnogo si plakala u Zadruzi, zašto?

Pa glavni razlog mog plakanja bio je taj što je počela da mi nedostaje moja porodica. Možda nisam uspela da se uklopim u to društvo tamo i u tu priču koja se forsira, jer je rijaliti krenuo u nekom pogrešnom smeru. Sve se svelo na to šta će da jedu, a meni je to jako prosto. Čast izuzecima, ali ljudi su jako prosti u rijalitiju. Samo bi da jedu i razmišljaju o parama.

Šta ti je Peca zamerio?

Ništa mi nije zamerio kada je moje bitisanje u rijalitiju u pitanju. Čak je i ponosan na mene. Možda sam ja malo više pazila kada je on u pitanju da ne pogrešim negde i mnogo sam se plašila njegovih reakcija. Bila sam malo i preoštra unutra, nisam se opustila, jer sam samo razmišljala da ne obrukam svoju porodicu.

Branila si Milicu i njenu ljubav sa Mensurom, da li si u njoj videla sebe?

Nisam ja videla sebe u njoj, jer smo skroz drugačije. Ja sam sa 17 godina bila dosta otvorenija. Što se tiče ljubavi Milice i Mensura, dopadaju mi se jer on nju brani. U njoj vidim čistotu. Onako bez šminke mi ja kao neko dete, podseća me malo na moju mlađu sestru, pa sam zato bila tako zaštitnički nastrojena prema njoj. E sad, zbog toga što je maloletna, tražiće joj svaku manu, te šta priliči njenim godinama, ali njoj i stoji da pravi greške u tim godinama.

foto: Printscreen/Zadruga

Jel te iznenadila situacija sa Dalilom i Carem?

„Mi smo se pomirili na Ljubinom rođendanu prošle godine. Privatno smo se Dalila i ja čule telefonom i dosta smo razgovarale. Ona je malo zatvorenija i nikada mi nije pričala o svom privatnom životu i o problemima sa Dejanom. Da me je iznenadila ova situacija u kojoj se sada našla - jeste! Ne mogu da verujem da ovo sebi dozvoljava. Iznenađena sam jer ako je imala probleme sa Dejanom, bolje da ih je rešila spolja i da je ušla kao slobodna žena.

Jel ti se čini da se Car zaljubio u Dalilu?

Caru ništa ne verujem. On voli da igra igre, jer kada su emocije prema devojkama u pitanju, nije priseban. Ne sviđa se njemu Dalila, njemu se svako veče sviđa neka druga devojka. Želi da privuče pažnju, jer muž ženu jeste prevario u rijalitiju, ali žena muža nije, pa je hteo da tako privuče pažnju i sve preuveliča. Svi porede Cara sa Mladenom Vuletićem jer je Dalila bila sa njim u vezi, pa joj je zato možda simpatičan i prija joj njegova pažnja. Ali da je Dalila zaljubljena u njega, daleko od toga.

Biljana Dragojević uveliko slavi razvod Dalile i Dejana?

Mene ta žena u životu ne zanima, kao ni njihova porodica, da li slave ili ne slave to nije moja stvar. Nek se raduju čemu hoće, samo neka im je daleko lepa kuća, što dalje od moje.

Ti si mnogo bolje bila prihvaćena od Dalile u porodici Dragojević?

To je zato što sam ja bila mnogo naivnija i verovala sam u sve te njihove bajke koje su mi prodavali, a Dalila je mnogo inteligentnija, pa je po meni mnogo bolje prošla nego ja, definitivno. Ona je shvatila o čemu se tu radi, koje je to koristoljublje i jednostavno nije im dozvolila da ispune to što su ispunili sa mnom.

Jesi li bila upućena u Dalilin i Dejanom brak pre rijalitija?

Nisam, ni za krizu u braku ništa nisam znala, jer Dalila svoju intimu čuva za sebe i nigde i nikada o tome javno ne priča. Svi imaju neke krize u braku, svađaju se, imaju različita mišljenja pogotovo što je Dejan mlađi od nje, pa je to dosta zeznuto.

Od čega Dejan živi, pošto je David rekao da njega izdržava Dalila?

Ja koliko znam, njih dvoje snimaju neke klipove koje izbacuju svaki drugi dan na svoj kanal na internetu. Tome su posvećeni, zajedno na tome zarađuju i to je njihov zajednički novac, to bar ja znam.

foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić

Irma je rekla da zna tvoje tajne, na šta je mislila?

Jao ja mislim da je ona stopostotno luda jer ja tajne nemam, a to se zna. Ako i zna nešto, neka slobodno ispriča. Irma je jedan klasični škart. Možda je čitala nešto o meni, pa sada kao to hoće da iznese u javnost. Meni je sve to smešno, ona je moj antifan, samo neka priča, a ja ću je za svaku laž tužiti.

Zašto sa Stanijom nisi u dobrim odnosima?

Mi smo na distanci. Kada smo se našle u istom društvu, sedele smo zajedno i to je to. Zameram joj što me je čačkala. Nisu mi se ni dopali neki njeni komentari jer su bili bespotrebni. Ja se u njene teme nikada nisam mešala, a ona je za moje teme uvek imala neki komentar. Ja protiv nje nemam ništa, šta više, ona je meni OK sasvim.

Miki te je konstantno pljuvao i vredao, zašto?

Jeste, Miki me je vređao da sam ja sa Pecom zbog para, ali ja ne bih ni sedela sa njim da je takav kakav jeste i zarađivala novac na taj način. Što se tiče Mikija, nisam iznenađena jer on pljuje, pa liže konstantno, čovek nema svoj stav, ima puno godina, nasilan je i agresivan i verovatno neće dugo opstati u rijalitiju. Dajem mu maksimalno još dva meseca opstanka.

foto: EPA / Stephanie Lecocq, Kurir/Ana Denda

Zašto si Janjuša nazvala manijakom i siledžijom?

On je to zaslužio. Svesno i namerno je upao u tuš kabinu dok sam se kupala da bi me video golu, to je za mene manijak. Da je siledžija to smo mogli da vidimo iz njegove prošlosti, a do sada je bio beskućnik i kockar. I da ima nešto sada i to će da prokocka kada izađe iz rijalitija jer je to čovek koji je na konto jedne mlade devojke došao da folira decu i zavlači ih, vrti ih oko malog prsta zbog neke slave i popularnosti.

foto: PrintScreen/Youtube

Kurir.rs/Star

Bonus video:

00:06 ALEKSANDRA SUBOTIĆ NAPUSTILA BELU KUĆU! Majka Ljuba došla po nju u Šimanovce, odmah se oglasila i otkrila gde se sad NALAZI!