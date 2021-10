ŠOK: ODREKLA SE MUŽEVLJEVOG PREZIMENA?! Dejan otkrio da se trudi da je ZAMRZI, ona poručila: DALILA MUJIĆ od danas gleda sebe!

Dejan i Dalila Dragojević odgovarali su na pitanja o svom braku i razvodu koje su im postavljali njihovi cimeri.

foto: Printscreen/Pink

- Nismo ništa rešili i nismo ništa pričali od onog dana, pošto su neke stvari po mom mišljenju nerešive. Kao rešene su neke situacije, a i nisu...Pustiću je da radi šta hoće, trudiću se da njoj bude kako je navikla, kod mene kad dođe, mora da bude monotonija - počeo je Dejan.

- Da li si spreman za razvod? - pitao je Đedović.

- Nisam spreman. Da ja mogu da vratim vreme, ništa ne bih promenio, niti bih na silu ništa radio. Meni je bilo idealno, da li je sad shvatila št aje život, ne znam. Idu dani ja sam pola pola. Neku komunikaciju ćemo sigurno imati, kakvu, ne znam - rekao je Dejan.

- Da li si primetio da one tvoje fejk situacije nisu opstale? - pitao je Đedović.

- Nisu moje rakcije bile veštačke. Ja kako osećam, tako i radim. Ja ne mogu da utičem na tuđu zaljubljenost u nju. Ljudi su očekivali neke reakcije od mene, koje ja nisam spreman da dam. Negde u dubini duše pokušavam da ugasim u taj odnos, jer sam je izgleda previše zavoleo. Treba da počnem da se hladim, polako. Nisam ni ja cvećka, pravio sam ja i gore stvari ovde. Da mogu sad bih uzeo telefon, gledao u slike i plakao bih. Mislim da je to normalno, jer ja ništa ne radim na silu - rekao je Dragojević.

- Da li misliš da je Dalila zaljubljena u Cara? - pitao je Đedović.

- Ne mislim. Postoje stvari koje ja znam i pre ovoga, ona se ne smeje samo sa njim. Nije problem Filip Car, nego ja budem sateran u ćošak, jer ne znam šta da uradim. Ja plačem zato što postoji to hlađenje, a možda to nisam želeo.

- Što se Dejana tiče jako me je interesovalo da li je spreman za razvod, Dalila da li si ti spremna, pošto si rekla da si završila i da nisi ni sa kim u emotivnom odnosu? - pitao je Marko Đedović.

- Rano je donositi te zaključke. Ja ne gledam budućnost, ne bavim se tim stvarima, prepuštam sve sudbini, kako bude, tako će biti... Ne želim da budem uslovljena na bilo koju načlin, ako nekom odgovaram takva, trpeće me, ako ne, šutnuće me - rekla je ona.

- Šta čoveka natera da svoju ženu polije vodm? Gde je granica gde više nije moglo verbalno? - dodao je Đedović.

- To je momentat gde pokušavam da je zamrzim. Pokušavam da uradim nešto što sebi ne mogu da uradim u glavu ili ti mene da zamriš. Tražim reakciju koja će me isprovocirati da uradim nešto, hteo sam da je polijem, iznervirala me je... Posle toga nisam sa njom progovorio, do danas. Danas mi je bilo drago kad smo pričali, bila mi je slatka i lepa... Moram da ugasim to - pričao je Dejan.

- Evo ona tebe, na primer, ne voli, zašto njeni postupci definištu ponašanje? Da nije bilo kamera da li bi gore odregovao? - upitao je Đedović.

- Sigurno, bilo bi tuče - bio je ironičan Dejan.

- Je l' si je zamrzeo nakon polivanja vodom? - pitao je Marko.

- Delimično - rekao je Dejan.

- Da li misliš da se nastavila ljubav i poštovanje njegog oca? - dodao je Đedović.

foto: Printscreen/Pink

- Ne interesuje me, kako što gleda - odbrusio je on.

- Zašto si nastavio da se trudiš za njenu ljubav? - pitao je Marko.

- Ne trudim se - bio je kratak Dragojević.

- Ne treba da pričamo o mom ocu, on nije učesnik rijalitija, treba da imaš poštovanja i ne govoriti da te ne zanima mišljenje... Nemoj da budeš ironičan, jer neko ne shvata. Meni je jako stalo, svog oca volim najviše na svetu. Iz svega ovoga ću izaći kao neko ko neće biti povređen. Mene polivanje vodom ne može da uništi, on me je takvu napravio... Svi spavaju kad je tebi teško, nećemo pričati o emocijama. Kad god vidim da neko spava, dok je meni teško taj ne može da priča. Moje greške su transparentne i javne, bez skrivanja. Ja psihijatra neću izigravati, trenutno sam raspoložena i srećna. Na kraju balade će svi da pokažu sebe, a ja ću ostati kakva jesam. Mnogi se trude da naprave od sebe žrtve, a mnogi srljaju u propast - govorila je Dalila.

- Ja sam uvek komentarisao, njegov odnos ne. Komentarisao sam i nju, da ona to prijateljski i da je takva uvek bila - ubacio se Dragojević.

- Čemu lomljenje glave i ruku, kad nekome nije stalo? U ovoj situaciji, čemu biti psihijatar. Danas me je nazvao devojačkim prezimenom, Dalila Mujić od danas gleda samo sebe - odbrusila je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Je l' moće da to uzimaš kao da sam zlo rekao? To je bilo neka priča, šala... Od svih rečenica uhvati se jedna stvar. Sve ljude koje je spomenula to su ljudi koji su mene hranili, naravno da mi je stalo do njihovog mišljenja. Kad je bilo to za bananu, ja sam rekao da ću svaki put da je podignem i očistim, jer znam da je iskrena i volim. Ne mogu svoju ljubav da spustim da bih joj odgovarao ovde - pitao je on.

- Sve je postalo nebitno, nas dvoje, troje... Postalo je nebitno jer ja ne osećam borbu. On meni stalno kroz nas želi da nametne priču koja nema veze sa našim odnosem. Procenjujem ja dobro situaciju i ovu ovde i tamo i veruj mi, mnogo sam se za*ebala - govorila je Dalila.

- Što se tiče našeg odnosa, ne znam šta da radim... Da li da sedim pored nje, ne znam ni kako da priđem, šta da radim... Neću da je gušim, da ja priđem, a ona da ustane da ode. Sve u svemu volim je najviše - objašnjavao je Dejan.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:08 KURIR JE POZVONIO I ĐOGANIJEVU SAČEKAO POKLON KOM SE NIJE NADALA: Luna podelila sa svima oduševljenje, u sve je umešan Marko!