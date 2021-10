SKANDALOZNE PRIČE O POBEDNICI ZADRUGE! Otkrio sve o Marinku, Šariću i SUKIJU! Dino tvrdi: Gledao sam IVU kako ima odnose 2 sata!

Dino Dizdarević, aktuelni učesnik "Zadruge 5", progovorio je o mračnim tajnama pobednice "Zadruge 3", Ive Grgurić.

- Dino, mene zanima i narod isto... Neke stvari su mi bile zanimljive, pa bih da te pitam. Odakle datira tvoje poznanstvo sa pobednicom Zadruge 3? - pitao je Marko.

foto: Printscreen/Pink

- Ja ću da ti ispričam ono što sam i tebi ispričao. Ja nju poznajem od kad su Marinko i ona stupili u vezu, jer sam je tada upoznao. Ja sam sa njima bio četiri godine prijatelj. Jedan dan je došao on po mene i da idemo probati neka kola. Mi smo krenuli, svratili smo u Zagreb, pa u Split i na kraju u Bol, gde ima vilu. Međutim, mi smo bili u hotelu, što je meni bilo sumnjivo. On je došao po mene u hotel, Iva je tad bila u vezi sa Šarićem, i rekao mi da idemo sa njegove dve drugarice. Ja sam bio u sobi sa mojom, on je bio sa Ivom. Ona je zaspala, pa je meni bilo dosadno. Iva je imala se*s sa Marinkom, dok je bila sa Šarićem, koji je bio u hotelu pored. Seo sam pored, pio i gledao dva ipo sata njihov se*s - rekao je Dino, pa je nastavio:

foto: Instagram Printscreen

- Iva se družila sa Šarićevim sinom. Marinko i Iva su se upoznali, pa se on počeo družiti sa sinom samo zbog Ive. Mali je pratio Marinka i na sred Zagreba stao sa autom, i slikao Ivu i Marinka. Na sred puta su imali se*s. On je nju ucenjivao, pa je ona ćutala. Ona kada je izjavila da je nju neko sačekao u ''zlatnom kavezu'' i uzeo joj telefon i video slike, nije istina, jer je mali pokazao slike. Marinko mi je dao slobodu da spominjem sve što je bilo u toku njihove veze, ja samo spominjem ono što sam video - rekao je Dizdarević.

- Desilo se to da je ona imala izgovor kod Šarića da ide u Međugorje, ona ode kod Marinka ostane tu par dana, pa ode u Međugorje. Oni su imali sek**alne odnose na prednjem sedištu, dok sam ja sa njenom drugaricom imao na zadnjem sedištu. Iskreno mislim da tada nisu shvatali ozbiljno vezu, pa su se tako i ponašali. Tada ih nije bilo blam na tom otoku, jer su se tada poznavali 10 dana. Ja sam pričao Đedoviću i molio sam Boga, pošto su me svi portali zvali, da me neko iz Srbije pozove i pita nešto za to, slom sam živaca dobijao kada sam slušao to što je ona Iva pričala - rekao je Dino.

Kako komentarišeš to što ti je Iva napisala da je ne komentarišeš ovde? - pitao je Bane.

- Ja bih samo rekao što se njega tiče, on je ovde spominjan više hiljada puta. On je veliki gospodin, on nju nije ostavio na ulici. Ostavio joj je nekoliko desetina hiljada evra na računu, uplatio joj je stan na godinu dana, čak je hteo i da joj nađe posao. Kad su prekinuli oni, Marinko je dobio sliku, da je Iva u bazenu sa Sukijem. Posle toga, prilazi mi drug i pokazuje mi video gde je Iva sa drugaricama na jahti. Partijaju na toj jahti, ali je to bilo vrlo brzo nakon prekida veze, a ovde je plakala - rekao je Dino.

foto: Kurir Televizija Printscreen

- Prvi poziv kad sam saznao da ulazim u Zadrugu, obavio sam sa Marinkom, čak dva ipo sata smo pričali. Žao mi je što sam promenio telefon, na njemu je bil osvega i svačega. To je sedam dana bilo nakon veze, ona nije imala razloga da vara Marinka. Ona je počela da forsira ženidbu i familiju, a on nije bio za to. Čim je osetio taj pritisak, sklonio se odatle. Evo, čim se nije pominjao, on se oženio i dobio dete. Njegova žena ima duplo više para od njega. Ono što je u vezi, rekao mi je, da mogu slobodno da komentarišem - rekao je Dino.

foto: Kurir Televizija Printscreen

- Drago mi je da se posle svega saznalo da ja ipak ne grešim - rekao je Đedović.

- Ja bih samo da se ogradim, da je ovo moj deo priče i da sam ja pričao o tome dok su Marinko i Iva bili u vezi - rekao je Dino.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:10 MOŽE LI BLIŽE? Iva Grgurić preplanula i MOKRA napravila snimak od kog se muškarci ZNOJE! U prvom planu SILIKONI (VIDEO)