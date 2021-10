FILIP CAR KIVAN NA DALILU: To mi je radila i MINA! Neispravni ljudi su takvi, trebalo je da čekam MAJU! (VIDEO)

Filip Car je nakon razgovara sa Markom Đedovićem otišao da sedi sa Lazarem Čolićem Zolom ispred sobe za rehabilitaciju, kom je nastavio da se žali na situaciju sa Dalilom Dragojević.

Naime, on smatra da će u braku Dejana i Dalile da se pojavi treća osoba.

- To je počelo monotono i jednoj ili drugoj strani će se svideti neko treći - govorio je Car.

foto: Printscreen

- Ti joj prijaš, tebi prija, ne bi se libila, nego je nesigurna u tebe - rekao je Zola.

- A ne gleda svoje ponašanje. Kako da je gledam ozbiljno kao ženu koja nije budaletina, ako ona priča o s*ksualnim fantazijama. Onda Janjuš i Karić je podbadaju, ona posle ode tamo i sprda se. To sa mnom ne prolazi. To je i Mina radila. Ja ratujem sa Tomovićem, ona ode i sedne na njegov krevet. To rade neispravni ljudi. Trebalo je Maja da uđe na vreme, pa kako bilo sa njom - uzvratio je Car.

- Sad ti je kasno da razmišljaš o tome - poručio je Čolić.

- Da sam ja na Dejanovom mestu ili bi bilo mrtvih ili bih j*bao 10 riba u kući - istakao je Filip.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:09 TARA SIMOV U SUZAMA: Bivša rijaliti učesnica ZAGRLILA PSA i plače kao kiša