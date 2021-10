KARIĆ JE PRELJUBNIK, JOVANICA JE NAMIRISALA NOVAC: Dragojevićka osula po misici i Stefanu, otkrila s kim se sve ona MUVALA (VIDEO)

Dalila Dragojević posvađala se sa Stefanom Karićem kom je pomenula devojku Jovanu Ljubisavljević.

- Čemu toliko patetisanje, a smišljanje scenarija za davanje ruže? - usledilo je pitanje.

- To je samo bilo bacanje udice, ona se nije upecala i to je to - odgovorio je Dejan.

foto: Printscreen

- Meni je to bilo presmešno, kakvo izigravanje romantike, a onda skakanje na šank, čak mu se i ovaj preljubnik smejao. Meni ove priče ne prolaze, i oni imaju kod kuće nekoga ko im veruje, a znaju kakvi su - rekla je Dalila.

- Pozdrav za moju Jovanicu - obratio se Stefan misici.

foto: Printscreen

- Ta Jovanica se ovde muvala sa njih 100, dok nije namirisala novac, a imala je momka van! Ne može da mi morališe ovakav neko, to su te njanjave koje trpe sve... Ovde se muvala sa Tomovićem, Anđelo ju je pipkao... - vikala je Dalila.

- Neka uživa u svemu što joj pružam, zato ću je oženiti! - rekao je Karić.

- Ne mogu da idem protiv sebe i to je krajnja tačka svega ovog. Previše je providno bilo, volim mudre stvari, nadmudrivanje, neki rebus - završila je Dalila.

