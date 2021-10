MALOLETNICA PISALA TOMOVIĆU DA VOLI ŠAMARANJE U KREVETU: Isplivali detalje prepiske Milice i Vladimira, evo šta kaže Mensur! VIDEO

Mensur Ajdarpašić tek je saznao da je njegova devojka imala prepisku sa Vladimirom Tomovićem.

On je sada odgovorio na pitanje koje su mu postavili gledaoci.

- Da li ti je drago što Milica nije trudna, pošto te je slagala za ozbiljnu stvar? - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

- Nije stvar koja ne može da se ispravi, nije ništa konkretno napravila, samo mi je bitno to što me je slagala. Nije trebalo da me laže, to je ključna stvar. Ja i ovako nemam poverenja, a još kad me slažeš... Mada sam sad laganiji, nego prethodnih 15 dana veze. Neću da je gušim, pustio sam, pa izvoli... Ja neću da držim lanac da bi mi dokazala da joj verujem. Ne verujem joj mnoge stvari. Možda je pomislila da to može da naruši nas odnos u trenutku, pa je prećutala, očigledno se kaje zbog toga, verujem da se to neće dešavati. Jer ako se tako krupne stvari dogode, ja tek neću moći da funkcionišem sa njom. Znamo kakva je osoba on (Tomović), on po ceo dan sedi kod kuće, sipa gorivo, kucka i ide na destinacije gde upali... Ne izgleda loše, zaintrigirao je verovatno, opet je mlada, on stariji i poznat, zanimljivo joj je bilo... Ali nije damski sa njene strane. Ako priča da je ne upoređuju sa nekim devojkama, onda mora da ima drugačije postupke - pričao je Mensur.

- Nakon što je saznao, on više nije ni razmišljao da li je bila trudna onu noć. Ta šok, ta laž, totalno se pogubio... Inače, ovde se priča da je Milica bila admin Tomovićeve grupe - ustala je Sandra Rešić.

- Rekla si Tomoviću da je on jedan od učesnika čije ti je učešće prijalo i da bi volela da reši stvari i uđe. A za admina je glupost, to nisam čuo - ustao je Zola.

- Da li ste me Tomović i ti spominjali? - pitao je Mensur.

- Ako jeste, nije bilo u lošem kontekstu. Rekla sam ti, čoveče, ne mogu da vratim film. Ja prva tebe nisam sigurno spomenula. A ako ga je spomenuo, ja sam sigurno uzvratila u dobrom kontekstu - pravdala se Milica.

Milica je rekla: "Tek kad sam čula da ste Tomović i ti imali problem, tek sam tad rekla da me je zapratio". Ono što je ocinkarila Zolu, da je pričao sa Deniz i Irmom, kao da je htela da mu vrati. Ja sam rekao Mensuru, ako planira budućnost, neka pređe preko toga, to je moje mišljenje - ubacio se Stefan Karić.

foto: Printscreen

- Ja nisam znala o čemu se radi, Martina mi je rekla, nisam to namerno rekla. A 28 Tomovića ne može našu vezu da ugrozi - pravdala se Milica.

- Da ja imam ovde devojku, a da se dopisivala sa Stefanom Karićem, Mensure, da li bi ti meni to pitanje postavio? Ja znam da ono što je rekla nije bilo sve što se desilo. Milica mu je rekla da joj je Tomović jedan od omiljenih rijaliti igrača - ispričao je Zola.

- Šta god da kažeš, ja odlučujem da verujem njoj - rekao je Mensur.

- Mensure, postoji aplikacija koja sve snima - nadovezao se Čolić.

- Meni Milica kaže da nema toliko strašnih stvari i priznala je da je bilo bljuvotina sa njegove strane - nastavio je Ajdarpašić.

foto: Printscreen

- Ovako, ja nisam čuo da se Mensur pominje, ali je Milica otkrila šta voli u odnosu, da voli šamaranje. Pričali ste o šamaranju, ti si rekla da voliš - otkrio je Zola.

- Moje da ne vidim kući, nisam to izjavila. 300 Tomovića da se pojavi ovde, ne bi poremetilo odnos - zaklela se Milica.

- Eto, devojka se krsti. Moja sramota ne bi bila, nego njena da je to tako. Ja ne treba da crvenim da je tako. Kao i mnogo devojaka kojima se Tomović trudio da dokaže da može da p*ša po njima... - nastavio je Mensur.

- Nije poenta Tomović ovde, nego ona. Što si opterećen? - pitao je Čolić.

Kurir.rs/K.Đ.