DEJAN SE ČUPA, A ONA NE MOŽE OČIMA DA GA GLEDA! Cimer otkrio kako stoje stvari između Dalile, Dejana i Cara: Završiće sa Filipom!

Drvo mudrosti je pozvalo Marka Đedovića u Rajskri vrt, koji je razvezao jezik o najaktuelnijoj situaciji u kući.

Reč je o odnosu Dalile i Dejana Dragojevića kao i o Filipu Caru.

- Najzanimljiviji su mi Car, Dalila i Dejan. Ona se zaljubila u Cara do ušiju, sinoć je govorila o sek*ualnim odnosima, Dejan je rekao da mu to ne smeta, ali je Cara to baš naljutilo, pa je ona nap*šila i jednog i drugog. Ali tu su stvari jasne kao dan. Dejan je smetnja u njihovom odnosu. Ona je rekla da će da skine burmu. Meni je ovde sve jasno. Neka ide svako svojim putem, mnogo su bolji kada su razdvojeni, imali smo mi ovde svedočenja i videli smo sve. Mislim da njemu smeta kada ja pričam sa Dalilom, a ona u meni vidi neku sigurnost. Ja nisam seljak koji će njoj određivati sa kim će s*ksualno da opšti. Ja podržavam samo kada su ljudi srećni. Dejan se čupa, a ona njega ne može očima da gleda, Nema tu ljubavi koju on očekuje. Mlad, lep, zdrav, prav šta mu fali? Sinoć je ona Sanja sa viršlama od usta rekla da je on poželjan. Ima ovde kandidata - ispričao je Marko.

- Misliš da ne postoji spas njihovog odnosa? - oglasilo je drvo mudrosti.

- Ma kakav spas, možda se pomire, ali ne vidim potrebu za tim, jer to bi bilo mučenje, ja nisam za te stvari - rekao je Marko.

- Kako predviđaš razvoj situacije Cara i Dalile? - pitalo je drvo mudrosti.

- Oni će biti u vezi, kada jedno drugom pomenu imena oni se samo smeju, sinoč sam provalio da je ona videla njegovu reakciju kada je Dejan poludeo. Biće to zanimljiva veza - ispričao je Marko.

Kurir.rs/K.Đ.

