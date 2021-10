DALILA SE ZAIGRALA, PA ZALJUBILA, DEJAN IZIGRAVA ŽRTVU, A CAR JE LUD: Kontroverzna zadrugarka oplela po aferi koja trese rijaliti

Ermina Pašović, učesnica treće i četvrte sezone "Zadruge" poznata je po svom britkom jeziku, a njenih surovih komentara plaše se gotovo svi.

Iako nije takmičarka "Zadruge 5", Ermina prati aktuelna dešavanja i ima mišljenje o svakome, a, kao i uvek, ne libi se da ga javno i iznese.

foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić

Kako je brak Dalile i Dejana Dragojevića u žiži već danima, otkako se Dalila upustila prvo u druženje, a potom i flert sa Filipom Carem, sa kojim boravi u izolaciji, Pašovićeva se osvrnula na tu trojku i objasnila kako ona gleda na njih zajedno, ali i na svakog od njih pojedinačno:

- Što se Dalile tiče... Mislim da glumi i da je sve što se dešava i bila njena namera, ali da se zaigrala. Da je sada odlepila-odlepila je, nema tu šta, jedva je dočekala da se kurtališe Dejana. A on sad namerno izigrava žrtvu, svesno, to je sve top za rijaliti. To su ljudi koji jedva čekaju da budu u centru pažnje. Ne bi me čudilo da je sve njihov dogovor, ali da se Dalila u međuvremenu zaljubila - prokomentarisala je Ermina.

foto: Printscreen/Pink

S obzirom da vrlo dobro poznaje Cara i da su u prethodnoj sezoni bili poprilično bliski, Ermina je mogla da proceni da li sa njegove strane postoje iskrene emocije prema udatoj Dalili:

- Uh, Car...On je lud, on se zaljubi kako mu proleti muva, on se više zainteresuje za ono što ne može da dobije, a kada to što želi dobije, ostavi po strani i odje*e!

Da podsetimo, Dalila je odlučila da stavi tačku na svoj petogodišnji brak sa Dejanom, a gotovo kompletna javnost komentariše da je upravo Filip razlog te njene odluke, pa mnogi očekuju da se zadrugarka upusti u novu vezu, između ostalog, i sam Dejan.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs