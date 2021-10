MILICA (17) IZNELA NOVE ŠOK DETALJE DOPISIVANJA SA TOMOVIĆEM: Pričali smo o školi, pa stigli do PERVERZIJE! Mensur VAN SEBE! VIDEO

Sledeći gosti u radio-emisiji "Amnezija" su Mensur Ajdarpašić i Milica Veselinović.

- Da li si rekla Mensuru od A do Š sve- pitao je Marko Milicu.

- Nisam sve, pozvala sam ga sa strane i rekla nešto ali nisam sve. Kada sam videla njegovu reakciju, nisam smela da mu kažem - rekla je Milica.

- Da li si ispričala Mensuru ispod pokrivača onda - pitao je Marko.

- Nisam, ispričala sam za crnim stolom, i to je to - rekla je Milica.

- Bilo mi je čudno što se baš meni javio. On je meni odgovorio na stori i dao par saveta. Rekao je da očekujemo iznenađenje za novu godinu - ispričala je Milica.

- Ja neću da se dokazujem više - rekla je Milica.

- Šta devojčica može da priča 12 minuta sa čovekom od 40 godina - glasilo je pitanje.

- Nismo dugo pričali, počeo je od škole i stigao do perverzija. Prekinula sam poziv i zaspala. Ujutru sam videla njegove poruke, javio se opet ja sam mu odgovorila, a posle sam ga sinovala i to je to. Kada je video da ulazim na Zadrugu on je čestitao ja odgovorila i to je to - ispričala je Milica.

- Ne moguće je zaboraviti neke detalje, više nije bitno - ubacio se Mensur.

- Sećaš se da si sinovala poruku, a ne sećaš se da li je pomenuo Mensura - konstantovao je Đedović.

- Ja sam sve ispričala - rekla je Milica.

- Vidi se da kriješ gomilu stvaru, da li misliš da je najbolje da ispričaš Mensuru sve - pitao je Makro.

- Ja itekako znam šta sam rekla - branila se Milica.

- Nije bitno, ja ću joj možda i to oprostiti, ali kompromitovaće se da je lažljivica, reci da je to, izvini se i to je to samo kaži - rekao je Mensur.

Miljana Kulić je ušla u radio i pokrenula raspravu sa Milicom dogorivši sledeće:

- Je li te kopka što se dopisivala sa njim? Neka kaže istinu - rekla je Miljana.

- Da li misliš da kada izađeš odavde, da će sve naše teorije zavere dobiti na značaju, ako si prećutala neke stvari, a on napolju pravi priču. Da li se sećaš toga - pitao je Đedović.

- Ja ne mogu da tvrdim. Ja sam svoje rekla. Ništa više se ne sećam - branila se Milica.

- Koliko ste se puta čuli - pitao je Mensur.

- Tri - odgovorila je Milica.

- Eto, mene ne možeš da ugroziš da neki način, može samo malo emotivno. Ako treba da bude nečija lutkica neka bude, ja ne gubim ništa - ispričao je Mensur.

