RASTA SE POSVETIO MEZIMICI: Reper sa malom Tarom najviše UŽIVA, evo kako su otac i ćerka proveli vreme! (VIDEO)

Popularni reper Stefan Đurić Rasta svaki slobodan trenutak najradije provede pored ćerke Tare koju je dobio u braku sa pevačicom Anom Nikolić.

Naime, Rasta je sada na Instagramu podelio trenutak sa Tarom dok igraju igrice, a reperova naslednica ne može da sakrije sreću.

Podsetimo, par nakon razvoda zajedno brine o detetu, a oboje često ističu da je ona rođena iz velike ljubavi, te nema sumnje da je i te kako srećna devojčica.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Rasta je u "Sceniranju" na Kurir televiziji otvoreno govorio o susretu sa ćerkom nakon što je izašao iz pritvora.

"Najviše je ispaštala moja ćerka, jer je jako vezana za mene, imamo poseban odnos. Ćerka nije znala gde sam, imali smo dogovor da joj kažemo da sam na putu jer je navikla da putujem, a ona je to prihvatila. Kada joj dođu drugari, govorila je da joj stvari kupuje tata jer on mora da radi. Pitala je stalno kada ću da dođem, a na kraju ne mogu da opišem tu sreću. Trenutak kada sam izašao, nisam bio svestan toga, dugo sam proveo tamo. Bio je gotov istražni proces i ja sam bio u šoku sve do momenta kad sam video njenu sreću. Njena sreća bila mi je najbitnija, to beskrajno zadovoljstvo", pričao je Rasta.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:32 OVAKO RASTA PROVODI VREME U KUĆNOM PRITVORU: Snimio svoj kraj, vidno SMRŠAO, redovno trenira, a vidi se i nanogica (VIDEO)