TARA I MATEJA OČI U OČI! Bivši rijaliti par se suočio: Simova insistirala da dobije odgovore, a evo šta je on rekao! (VIDEO)

Dalila Dragojević dobila je pitanje vezano za Taru Simov i Mateju Matijevića, pa je dala svoje iskreno mišljenje.

- Cenimo tvoju iskrenost, zanima nas da li je ona ljubav Tare i Mateje zaslužila jedan iskreni razgovor? - Ivana je pročitala pitanje.

- Tara mi je poklonila minđuše sa pačićima i rekla mi je da mi poklanja to jer se tako zvala sa Matejom, posle sam pitala njega da li zna šta to znaći a on se samo nasmejao. Da smatram da zaslužuju razgovor i mislm da bi to bilo najpametije - odgovorila je Dalila.

foto: Printscreen

- Misliš li da bar zaslužuju jedan razgovor, ipak je to bila velika ljubav? - nastavila je Ivana.

- Razgovarala sam sa Tarom, pitala me je da liu je pametno da mu priđe, ja sam je posavetovala da popriča sa njim, same će reči doći. . I juče me je pitala koji tip muškarca bi bio za nju, ja sam pokazala na njega. Mislim da joj nedostaje, ali je ona u nekom grču. A on je u traumi od tog odnosa, mislim da se zato i povukao ali mislim da bi i on voleo da se druži sa njom. Smatram da njegova veza sa Anđelom ne može nikako da se poredi sa njihovom, ona se toliko meseci borila za tu ljubav - dodala je Dalila.

- Znaš kako, načuo sam da je pitala da li treba da priđe. Mislim da nas dvoje kada bi krenuli da razgovaramo ništa ne bi rešili. To bi bio sudar temperamenta i haos. Mislim da bi samo sve pokvarili a ništa popravili, nema poentu i nema šaa da se reši. Meni ovaj donos odgovara - rekao je Mateja.

foto: Printscreen

- Mislim da je glupo da mi na porodičnom sastanku diskutujemo o naćem odnosu posle svega što smo imali. Totalno je sumanuto i suludo. Znam ja šta ti misliš i osečaž ali nikad nisi rekao to. Svesna sam svea ali smatram da treba da čujem od tebe - ubacila se Tara.

- Dobro, nisam znao da je tako. Mislio sam da je najpametije tako, u glavi mi je bilo samo ono što je pričala u Zadruzi 4, ili sve ono u Ami Džiju, svašta je tu bilo i onda je najbolje da se ne vraćam na to da ne ispadne da prebacujem - nastavio je Matijević.

Kurir.rs/K.Đ.