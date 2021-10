MILJANA REŠETALA ZOLU PITANJIMA! Kulićka pokušala da SAZNA sa kim ju je PREVARIO: Ako si mislio da ćeš da me PREVESLAŠ, NEĆEŠ!

Miljana Kulić je odlučila da izvuče sve što je zanima od njenog dečka Lazara Čolića Zole.

- Nemoj mi sada ta pitanja - molio je Zola.

- Rekao si mi da sam te iznerivrala i da si to radio zbog toga, mene samo istina zanima. Neću da pričam sa tobom dok mi ne kažeš istinu. Pošto me uvek lažeš sada hoću da čujem sve, ako misliš da češ da me preveslaš nećeš - govorila je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta sam ja sad uradio? Ja sam ti rekao istinu! Čim sam došao sve sam ti rekao, a pritom nisam napravio nikakvo s*anje, za sve sam te ispoštovao maksimalno! - nastavio je Ćolić.

- Mogu li da znam istinu? Dođe mi da tresnem glavu o beton! Sa kim si bio?Zašto se smeješ - nastavljala je Miljana.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:13 MILJANA KULIĆ NEMA POJMA ŠTA SE DEŠAVA NAPOLJU: Zola preuzeo stvar u svoje ruke, evo kakav MALER se desio rijaliti zvezdi (VIDEO)