TARA SIMOV OGOLILA DUŠU U RIJALITIJU Dovela bivšeg dečka u neprijatnu situaciju, Mateja odmah REAGOVAO: Nema hrabrosti da mi PRIĐE

Tara Simov ogolila je dušu za crnim stolom i otkrila da je Mateju Matijevića sramota njenih postupaka.

- Kada su ti ukrali hranu, da li ti je Mateja ponudio? - glasilo je pitanje za Taru.

- Da je bila takva situacija, da sam mu tražila da bi mi dao. Mislim da ima neku blokadu i da bi mi ponudio i kafom i voćem i mnogim stvarima, ali eto to ga koči - rekla je Simova.

- Svaki put bi dao naravno, za hranu je glupo razgovarati. Mada mislim da nema mnogo hrabrosti da mi slobodno priđe - dodao je Matijević.

- On je već u neprijatnoj situaciji čim sam ja ovde. Rekao je da želi distancu i mislim da je to korektno. Moram reći da je mnogo toga bilo epog ali tih par šučnih rasprava je uticlo na sve ovo i na blokadu. Zato ga izbegavam ovde, tako je najbolje. Mateja prosto ne želi da ima stres ovde i nema to veze sa porodicom ovim ili onim prosto želi da bude mirno a i nema potrebu za razgovorom - nastavila je Tara.

- Meni je sve ovo sumanuto - ubacio se Mateja.

- Njega je sramota mojih postupaka, njega je stid svih svađa sa mnom. Njega je sramota i zbog mog odnosa sa Ša iz prošle sezone, ne mora on ništa da kaže, meni je sve jasno - rekla je Tara.

