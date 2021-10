MINA VRBAŠKI TVRDI DA DALILA I DEJAN IMAJU DOGOVOR! Žestoko opela po ljubavnim parovima u Zadruzi: Sve je to JEFTINA GLUMA!

Bivša zadrugarka, Mina Vrbaški nije poštedela većinu aktuelnih stanovnika Bele kuće.

Mina se na samom početku dotakla trenutno goruće teme, ljubavnog trougla između bračnog para Dalile i Dejana Dragojević, kao i Filipa Cara.

- Po mom mišljenju, to je sve dogovor bračnog para, koji su sklopili van rijalitija. Prosto i jednostavno. Ne vidim tu nikakvu emociju, to je za mene sve previše jeftina gluma, previše loše izrežirano u njihovim glavama... Žao mi je opet onog jadnog Dejana kako on sve to podnosi, ne znam... Mislim da je to sve namešteno - priča bivša zadrugarka.

Ona se osvrnula i na sinoćnu situaciju kada je Dalila skinula burmu i bacila prsten.

- Ma, vidi... Te drame, ono, španske serije, evo, i ja bih ga sad skinula i bacila, ali ne mogu. Španske serije, valja, ne valja, on je ovakav, ona je onakva, onda posle kumi, moli, plači... Jeftino - iskrena je Mina, pa nastvila da komentariše Filipa Cara:

- Filip uvek uđe u neku priču koja mu je nepotrebna. Dečko ne zna šta radi, ako je on zaljubljen, ja mu želim svu sreću, nisam ja kao on. Ako njemu sve to odgovara, ako želi pritisak, alal mu vera, neka ide tamo nek uživa, nek se provodi sa njom. Ta priča mi je toliko nezanimljiva, nemam inspiraciju - kaže Vrbaški.

Pitanje da prokomentariše vezu svog bivšeg dečka, Mensura Ajdarpašića i Milice Veselinović nije dočekala oduševljeno.

- Jao! E, tek ta tema... Malo pre sam gledala, slali su mi klip kako komentarišu za bebu, moja, njegova... Ja sam naletela na taj snimak gde je baš pričao da je hteo sa mnom da pravi bebu, iako je to sad demantovao. Mislim da je sve to samo inat sa njegove strane, a iz tog inata će možda izrasti neka ljubav, kao što sam ja na početku bila u odnosu sa njim iz inata, pa mi je izrasla velika ljubav iz svega toga. Mislim da on ima taktiku koju sam možda ja imala u toj sezoni. Milica ima 17 godina, ne mogu ništa da joj zamerim, jer sam i ja imala 17 godina i pravila sam greške, bila sam loša u nekim situacijama, i ne mogu da sudim niti bilo šta, ali loše je krenula. Loš start, mislim da će se i loše završiti - rekla je Mina.

Bivša zadrugarka se dotakla i Vladimira Tomovića, koji je bio u kontaktu sa Milicom pre "Zadruge".

- Pa dobro, to je očekivano. Poznato je kakve namere Vladimir uvek ima. Ja sam to nekako i slutila, rekla sam to još pre mesec dana pre nego što je to pokrenuto, tako da što se njega tiče mislim da zna šta radi, ako se igra, i treba da se igra. S kim može nek se igra, s kim ne može - nek uči od drugih.

