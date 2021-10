OVO JE DALILA, NE ONO ŠTO JE BILA SA DEJANOM: Rijaliti učesnica otkrila tajne o trouglu koji TRESE ZADRUGU! Sve je VIDELA (VIDEO)

Miljana Kulić nije želela da štedi nikoga, pa je oplela po svim zadrugarima, a posebno po aktuelnom trouglu.

Kulićeva je otkrila šta misli o ljubavi Dejana i Dalile Dragojević i Filipa Cara koji im se umešao u odnos.

- Što se tiče odnosa Dalile i Cara, bio si novinar i dolazio si da postavljaš pitanja vezana za njihov odnos. Znaš kakva je Dalila, ja je zovem Dudlila, ona je pila alkohol, skidala je bretele, brus i ostalo. Ovo je upravo Dalila, ne ono sa Dejanom. Oni imaju neki problem već duže vreme u braku, trebalo je da se reši napolju. Bilo je benigno, sad je postalo maligno. ''ženski petko, careva devojka''. Smatram da je ona kriva, i pobegli su zato što su joj se javile emocije prema Stefanu. Godinu dana su predstavili idilu, a bog zna šta je iza toga. On zna itekako da podbode sa strane. Mislim da je veliki manipulator, a da nije uopšte toliko naivan koliko se predstavlja, s obzirom na to da je pisao Tijani Ajfon pa izbrisao - rekla je Miljana.

- Nije mi jasno što nisu prekinuli i napolju, pa šta treba svi da ulazimo vode da se razvodimo. Njih dvoje su zajedno zli. Ne verujem ja u to poverenje sa Aleksandrom Subotić, sve su to uradili iz inata Davidu uradili. Smatram da imaju jako loše mišljenje o Aleksandri. Ja sam se istresirala zbog te situacije, pa sam ja sebi rekla da neću da se nerviram zbog nekoga ko me je šutirao ispred apartmana. Tresla sam se i tražila sam njih po imanju. Njoj je teško da se suoči sa svim, ali mi opet nije jasno zbog čega su oni radili na detetu ako je to ovako. Sve su radili u inat Mungosu, Biljani, Davidu...Ovo je čist inat suprotnoj strani. Ne mogu da zamislim da neko može svojoj porodici da okrene leđa - rekla je Kulićeva.

