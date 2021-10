TEŠKO MI JE, FALI MI STANIJA: Marko Osmakčić ne može bez starlete, evo šta radi kako bi sebe UTEŠIO! (VIDEO)

Marko Osmakčić otkrio je kako se oseća otkako je Stanija Dobrojević napustila Belu kuću.

Rijaliti učesnik bio je veoma blizak sa starletom, o kojoj je sada progovorio.

- Više ne znam ni sam... Bilo smo nešto bezveze raspoloženi, niti neka nežnost, blizina, ni sa moje, ni sa njene strane. Uveče sam legao da spavam, počeli smo da se sprrmamo... Počelo je da me hvata neko ludilo, da flertujem i da se za*ebavam... Hoću da kažem da iz neke ludnosti sam počeo da pravim sr*nja, ona to čuje, a mene baš briga. To je najveće zlo, što nemam obzira pred njom. Mene posle toga bude samog sebe stid, ali kakav sam, takav sam - pričao je Marko.

- Priča se kako je tebe Marijana otkačila - dodao je Janjuš.

- Pa jeste, sa razlogom. Sve mogu da shvatim, jasno mi je kao dan. Da li je to falinka u meni, verovatno jeste. Fali mi ono, svi znate šta. Prija mi Viki. Rekla je da ako treba, utešiće me, ja to cenim. Viki je kao pas što laje, ali ne grize - nastavio je on.

- Ovo je trenutno blagi flert - dodala je Viktorija.

- Meni ja mlaka situacija, niti sam dobre volje, niti loše. Jako mi je teško što nema Stanije, fali mi Stanija - pričao je on.

Kurir.rs/K.Đ.

