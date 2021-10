DALILA KONAČNO VEZALA CARA ZA SEBE! Dragojevićka uzela LISICE i šokirala POTEZOM, Dejan PREBLEDEO! (VIDEO)

Voditelj je ušao u Belu kuću i pročitao je pismo Velikog šefa zadrugarima vezano za specijalni zadatak, a Dalila Dragojević i Filip Car su povezali ruke lisicama.

- Dragi zadrugari, specijalna nedelja konačno je i zvanično počela. Verujemo da gledaoci kao i svi vi sa nestrpljenjem čekaju da vide šta će se dalje dešavati i šta će parovi koje su oni odabrali zapravo imati za zadatak. ​Parovima neće biti lako, ali ukoliko budu mudri i snalažljivi i ako budu poštovali pravila specijalnog zadatka, na kraju svima može biti lepo. ​Parove koje su gledaoci odabrali, a mi danas objavili, ovim zvanično proglašavamo "ČUVARIMA VAŠIH ŽELJA". ​Još uvek nećete dobiti sve informacije, ali ono što je za sada potrebno da znate je sledeće: ​ČUVARI ŽELJA, odnosno parovi će se odmah nakon čitanja ovog pisma vezati lisicama. Verujemo da će to mnogo otežati posao parovima, ali vezivanje je bio jedini način da budemo sigurni da će vaše želje zaista biti sačuvane, odnosno da će čuvari želja moći da urade zadatak onako kako je potrebno. Parovi se ne smeju odvezivati niti razdvajati sve do kraja zadatka, osim kad se kupaju i idu u toalet. Sve što budu radili tokom zadatka i zarad ispunjenja zadatka radiće vezani lisicama. Dakle, čuvari želja - parovi koje su gledaoci odabrali će biti nerazdvojni tokom celog zadatka. ​S obzirom na to da lisice kojima će biti vezani imaju ključeve, doneli smo odluku da ključari tokom specijalne nedelje budu SALE LUKS I SALE GLUMAC. Ključevi od lisica će uvek stajati kod njih dvojice, i samo oni mogu otključavati parove kada krenu da se kupaju ili kada moraju u toalet. Njih dvojica takođe moraju brinuti o tome da odmah nakon kupanja ili korišćenja toaleta moraju staviti lisice ČUVARIMA ŽELJA i zaključati ih. Dakle, Sale Luks i Sale glumac moraju dogovoriti svoje smene i smenjivati se tako da jedan uvek bude na usluzi parovima i da brine o tome da ih otključa i zaključa kada je potrebno. ​Napominjemo da parovi ne smeju biti odvezani i otključani nikada osim u navedenim slučajevima i da čim jedan od njih dvoje izadje iz kupatila istog momenta moraju biti ponovo vezani. Čuvarima želja neće biti ni malo lako, jer će na njih tokom specijalne nedelje pasti najveći teret ovog zadatka, ali je važno da istraju kao i da budu mudri i snalažljivi. ​Sve dodatne informacije i sve što će zapravo čuvari vaših želja morati da rade dobićete sutra, sada je još samo ostalo da svako od vas nakon čitanja ovog pisma, a pre nego što se parovi vežu ostavi u drvenoj kutiji jedan primerak svoje želje. Drugi primerak čuvajte kod sebe i ne razdvajajte se od tog papirića sve do sutra i do daljih uputstava. ​Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

Nakon što je voditelj preneo zadrugarima detalje Specijalnog zadatka i podelio im lisice, Dalila Dragojević iskoristila je priliku da Filipa Cara priveže istim.

Dok je ona to izvodila, njen, idalje zakoniti suprug, Dejan Dragojević dolazio je do daha i prebledeo je, jer su gledaoci odredili Filipa i Dalilu kao par koji će zajedno učestvovati u ovom zadatku.

